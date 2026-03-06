La televisión turca agradece a España su 'no a la guerra': "Gracias por estar del lado correcto de la historia"

Los lazos entre España y Turquía se fortalecen tras la decisión tomada por Pedro Sánchez de no ser cómplices de la ofensiva contra Irán. Tanto es así que el informativo nacional turco, del canal Halk TV, se ha despedido con un mensaje en español que agradecía la postura antibélica de los españoles: "Gracias por estar del lado correcto de la historia".

Ece Üner, la periodista encargada de pronunciar estas palabras, ha sorprendido con este mensaje: "Gracias. Ahora que los españoles también siguen de cerca nuestros medios de comunicación, queremos aportar nuestro granito de arena a esta amistad", ha empezado en turco".

Estos agradecimientos se han trasladado a las redes sociales, donde los halagos (y los memes) entre ambos países no han parado de florecer desde el "no" de Sánchez a Trump. La ola de apoyo de los turcos demuestra el impacto internacional del acto de resistencia del ejecutivo español a las amenazas de Trump, así como un sentimiento de hermandad desenfrenado.

