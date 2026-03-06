Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen al capitán del barco acusado de la muerte de cuatro miembros de una familia valenciana en Indonesia

El jefe de máquinas también permanece detenido, ambos acusados de un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel.

Encuentran un cadáver en IndonesiaEFE

Manuel Pinardo
Publicado:

El capitán del barco que naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo (Indonesia) con una familia española a bordo, ha sido detenido esta mañana después de que la Policía le acusara de un delito de negligencia con resultado mortal, penado con hasta 5 años de cárcel, según informó a EFE la Fiscalía.

El capitán permanece detenido junto al jefe de máquinas de la embarcación en la comisaría de Manggarai Occidental. A raíz de la investigación, ambos habían sido identificados como sospechosos el 8 de enero a raíz de la investigación tras el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah con once personas a bordo de las cuales seis eran miembros de una familia española, en aguas de la isla de Padar sobre las 20:30 hora local.

Las autoridades hallaron los cuerpos días después

El cuerpo de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada junto a otra de sus hijas, de 7 años. El operativo no consiguió rescatar el cuerpo de Quique, de 10 años e hijo de la superviviente. Los otros cinco ocupantes del barco y miembros de la tripulación, sobrevivieron.

Tras la investigación, el capitán del barco de 52 años no se encontraba al mando en el momento del accidente, ese puesto lo ocupaba el jefe de máquinas de 23 años. Apunta EFE que el capitán del barco fue negligente al ceder el testigo.

Las autoridades atribuyeron el hundimiento a la pérdida del motor

El jefe de máquinas, aceptó el trabajo que le ofreció el capitán del barco, dirigirlo sin siquiera tener en cuenta su cargo principal ya que carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave.

Tras analizar varios informes e interrogar a 18 testigos, la Policía concluyó la investigación y traspasó el caso a la Fiscalía. Antes de la detención, ambos permanecían en libertad provisional con la obligación de acudir a comisaría cada cierto tiempo. Se espera que se determine una fecha para el inicio del juicio.

La autoridades, que inicialmente atribuyeron el hundimiento a la pérdida del motor, indicaron a EFE que por el contrario que pensaban, se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó que las grandes olas del momento hundieran el barco.

