Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba: "No van a poder sobrevivir"

El presidente de Estados Unidos firma una orden ejecutiva que permite imponer gravámenes a terceros países que suministren crudo a la isla.

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido este jueves su discurso contra Cuba al anunciar la posibilidad de imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla. El mandatario llegó a afirmar que "Cuba no podrá sobrevivir" tras la aplicación de estas medidas, en declaraciones realizadas ante la prensa durante la presentación de un documental protagonizado por la primera dama, Melania Trump, en Washington.

"Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", sostuvo Trump, dejando clara la presión que su Administración pretende ejercer sobre el Gobierno cubano a través de terceros países que mantengan relaciones energéticas con La Habana.

Una orden ejecutiva con alcance internacional

La amenaza se concreta en una orden ejecutiva firmada por el propio Trump, que habilita a Estados Unidos a imponer aranceles adicionales a los bienes procedentes de países que, "directa o indirectamente", vendan o suministren petróleo a Cuba. En el texto, el presidente justifica la decisión al considerar que la situación con la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU", motivo por el cual declara una emergencia nacional vinculada a este asunto.

Según la orden, la Administración estadounidense podrá establecer un sistema arancelario específico para castigar comercialmente a aquellos países que mantengan ese tipo de relaciones con el Gobierno cubano, ampliando así el impacto de su política más allá del ámbito bilateral.

El papel clave del Gobierno estadounidense

La medida reparte las decisiones entre varios departamentos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, será el encargado de determinar si un país vende o suministra petróleo a Cuba. Una vez hecho ese análisis, corresponderá al secretario de Estado, Marco Rubio, decidir si se impone el gravamen y en qué cuantía concreta.

Este diseño permite una aplicación flexible de los aranceles, adaptada a cada caso, y refuerza el margen de maniobra del Ejecutivo estadounidense en su política exterior y comercial.

Trump ya había sostenido en ocasiones anteriores que el Gobierno cubano tiene los días contados. En este contexto, el presidente ha vinculado su estrategia hacia la isla con otros episodios recientes de su política internacional, como la actuación de Estados Unidos en Venezuela, que, según ha defendido, refuerza su posición frente a los regímenes que considera hostiles.

La nueva amenaza arancelaria se suma así a una batería de medidas orientadas a aislar económicamente a Cuba, trasladando la presión a los países que mantienen vínculos energéticos con la isla y elevando el coste de esas relaciones.

