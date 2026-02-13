Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuba se queda sin combustible y paraliza el transporte, la electricidad y los vuelos internacionales

En las calles, la crisis se traduce en apagones frecuentes y largas jornadas sin electricidad. "Me choco con la pared porque no veo".

Avión de la compañía Cubana de Aviación

Avión de la compañía Cubana de AviaciónAgencias/Archivo

Marta Alarcón
Publicado:

La falta de combustible ha sumido a Cuba en una nueva crisis que impacta de lleno en la vida cotidiana de sus ciudadanos y en sectores clave como el transporte y el turismo. El mensaje, tan escueto como alarmante, apareció en un aviso oficial dirigido a aerolíneas extranjeras: no hay combustible disponible para reabastecer aeronaves en los aeropuertos de la isla. La advertencia, difundida a través del sistema Notam de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, encendió las alarmas internacionales y confirmó la gravedad del momento.

El desabastecimiento de queroseno para aviones se suma a un déficit generalizado de combustibles que afecta al transporte público, la recogida de residuos y el suministro eléctrico. Sin los envíos regulares de crudo desde países aliados como Venezuela y con México reduciendo sus exportaciones, el Gobierno cubano enfrenta enormes dificultades para cubrir la demanda energética nacional.

"Me choco con la pared"

En las calles, la crisis se traduce en apagones frecuentes y largas jornadas sin electricidad. "Me choco con la pared, con el frigorífico o con la puerta principal, porque no veo", relata a Antena 3 Noticias una vecina afectada por los cortes de luz que se prolongan durante horas. Cocinar en la oscuridad se ha convertido en una rutina para muchas familias, que además deben recurrir a leña y carbón ante la falta de gas.

El transporte es otro de los sectores golpeados. Con escaso combustible para autobuses y vehículos particulares, miles de personas ven limitada su movilidad. "Si no tengo dinero, me quedo en casa; no me voy a rendir", afirma un ciudadano resignado a la falta de opciones. La acumulación de basura en algunas zonas evidencia también la paralización de servicios básicos. "Llevábamos casi quince días sin que se recogiera la basura aquí", denuncia otro vecino afectado.

"El pueblo cubano no se merece esto"

El impacto alcanza de lleno al turismo, uno de los pilares económicos del país. La imposibilidad de repostar combustible ha obligado a organizar vuelos especiales de repatriación para miles de visitantes. "Es muy triste, el pueblo cubano no se merece esto", lamenta una turista canadiense mientras espera su regreso.

Mientras tanto, organismos internacionales han cuestionado el efecto de las sanciones estadounidenses sobre la isla. Entre tanto, el Ejecutivo cubano ha activado un plan de emergencia que prioriza servicios esenciales, aunque la población continúa enfrentando una realidad marcada por la escasez y la incertidumbre.

