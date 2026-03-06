Cuatro detenidos acusados de espiar para Irán a la comunidad judía de Londres

El departamento antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres ha detenido este viernes a cuatro hombres sospechosos de realizar tareas de espionaje para los servicios secretos iraníes. Los acusados se dedicaban a espiar a la comunidad judía.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad iraní y los otros tres británico-iraníes. Los agentes de la capital británica les han arrestado de madrugada en diversos barrios del noroeste de Londres.

Dos de los acusados, de 40 y 55 años, han sido detenidos en el área de Barnet; uno de 52 en Watford y otro de 22 en Harrow. En esta última zona, otras seis personas han sido también arrestadas por intentar prestar ayuda al sospechoso y enfrentarse a los agentes. En todas estas localizaciones se han llevado a cabo registros con el fin de recabar información de cara a la investigación del caso que "se centra en la sospecha de que llevaban a cabo tareas de vigilancia tanto de localizaciones como de personas relacionadas con la comunidad judía en Londres”, ha explicado la Met en un comunicado.

Un delito ante la ley británica

La investigación está liderada por la Counter Terrorism Policing London, la unidad antiterrorista de la policía londinenese, y las detenciones se han realizado bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, que contempla como delito la ayuda o asistencia a un servicio de inteligencia extranjero, como lo es el del régimen de Irán.

“Las detenciones de hoy forman parte de una investigación de larga duración y de nuestro trabajo habitual y continuo para desarticular las actividades maliciosas de las que sospechamos”, ha asegurado la comandante Helen Flanagan, jefa de la Policía Antiterrorista de Londres. "Entendemos que los ciudadanos puedan estar preocupados, y en concreto la comunidad judía. Les pido que permanezcan vigilantes y que, si detectan algo preocupante, contacten con nosotros”, ha querido añadir.

Protección reforzada a la comunidad judía

“Aquí, en el Reino Unido, Irán ha dirigido amenazas contra disidentes y contra la comunidad judía. Durante el último año se han desbaratado complots respaldados por Irán contra personas en el Reino Unido. Debemos ser claros sobre la amenaza que representa”, ha asegurado el primer ministro británico, Keir Starmer, en una intervención en la Cámara de los Comunes.

Starmer dio la orden de aumentar considerablemente los recursos policiales destinados a proteger a la comunidad judía en el Reino Unido después del atentado contra la sinagoga de Mánchester del pasado octubre, en el que dos personas murieron y tres resultaron heridas.

En Londres hay una gran comunidad iraní y gran parte de esta ha participado estos días en las celebraciones callejeras por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

Sin embargo, las autoridades británicas llevan años denunciando los supuestos actos de espionaje al servicio del régimen islámico de Teherán en su territorio.

