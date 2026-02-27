DONALD TRUMP
EEUU anuncia una "toma amistosa" en Cuba y asegura que aún no ha decidido nada sobre Irán
Donald Trump ha reconocido que "no está satisfecho" con la forma en que Irán está llevando a cabo las negociaciones sobre su programa nuclear.
Este viernes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su Administración evalúa iniciar una "toma amistosa y controlada" de Cuba, en medio de un clima de creciente tensión con la isla, por el bloqueo energético impuesto por Washington. "Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podemos hacer una toma amistosa de Cuba", ha reconocido ante los medios de comunicación en la Casa Blanca.
Trump asegura que La Habana "quiere nuestra ayuda"
Antes de abandonar la Casa Blanca, el mandatario ha afirmado que la isla atraviesa una crisis profunda, y ha sostenido que existen contacto en marcha entre funcionarios estadounidenses y representantes del Gobierno cubano. Según ha explicado, las conversaciones habrían tenido lugar en México y en otros puntos de la región caribeña. Trump ha asegurado que La Habana "quiere nuestra ayuda", ante la difícil situación económica que enfrenta el país, y ha subrayado, además, que el secretario de Estado, Marco Rubio, "se está ocupando de ello al más alto nivel".
"El Gobierno cubano está conversando con nosotros. Tienen muchos problemas. Allí no hay dinero y no hay nada. Pero están hablando con nosotros e igual hacemos una adquisición amistosa. Llevo oyendo cosas de Cuba desde que era niño. Todos quieren que cambie y veo posible que ocurra", ha manifestado Donald Trump.
Las declaraciones llegan justo después de que este miércoles, fuerzas cubanas abrieran fuego contra una lancha rápida registrada en Florida, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas, un ciudadano estadounidense, lo que elevó la tensión.
Trump no ha decidido nada sobre Irán
Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido este viernes que "no está satisfecho" con la forma en que Irán está llevando a cabo las negociaciones sobre su programa nuclear, y ha subrayado que, aunque la situación preocupa a Washington, "todavía no ha tomado una decisión definitiva" sobre la posibilidad de realizar un ataque militar contra el país.
El mandatario ha indicado que el gobierno está "evaluando" todas las opciones, y ha destacado la importancia de mantener la presión sobre Irán, para que cumpla con los compromisos internacionales relacionados con su programa nuclear. La declaración refleja la tensión persistente entre ambos países.
Además, Trump ha sido preguntado sobre la posibilidad de que Washington forzara un cambio de régimen en Teherán, y el mandatario ha negado también que haya alguna decisión al respecto, afirmando que "podría o podría no haberlo". "Los iraníes están dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma", ha concluido el presidente, afirmando que hoy mismo habrá "conversaciones adicionales".
