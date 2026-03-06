Un avión que se dirigía a Dubái para repatriar franceses, obligado a dar media vuelta en Egipto "debido al lanzamiento de misiles"

El gobierno francés fletó este jueves un avión de Air France a Emiratos Árabes Unidos para repatriar a los ciudadanos franceses que se encuentran atrapados después de que se desatara el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, se vio obligado a dar la vuelta en pleno vuelo por "los ataques con misiles en la zona".

Fue el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, quien informó de lo sucedido: "A pesar de los medios desplegados, en colaboración con el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, para continuar la repatriación de los ciudadanos franceses que desean regresar desde Oriente Medio, el vuelo de Air France fletado por el Gobierno para recoger a nuestros compatriotas en los Emiratos Árabes Unidos se vio obligado esta tarde a regresar debido al lanzamiento de misiles en la zona", escribió en X este jueves.

400.000 franceses buscan volver

Es una de las prioridades de los países: proteger y traer de vuelta a los ciudadanos que así lo deseen. Según el presidente francés, Emmanuel Macron, 400.000 franceses se encontraban en la región, ya sea como residentes o de paso. La falta de garantías de seguridad en los vuelos, "refleja la inestabilidad de la región y la complejidad de las operaciones de repatriación", apuntó Tabarot, quien también aseguró que el Ejecutivo francés es plenamente consciente "de las expectativas legítimas de nuestros compatriotas sobre el terreno, pero su regreso sólo podrá producirse en condiciones de seguridad garantizadas".

Comprometidos con su causa de repatriar a sus ciudadanos franceses, el ministro de Transportes galo ha informado este viernes del refuerzo de la capacidad de retorno a Francia. Ha anunciado que tienen varios vuelos previstos para este fin de semana, donde tienen prioridad las personas vulnerables. El gobierno francés ha pedido a las aerolíneas que aumenten su capacidad en la medida de lo posible.

De este modo, "Air France aumentará así el número de plazas disponibles en sus vuelos existentes y añadirá vuelos complementarios desde Asia en varias rutas, sin pasar por el hub de Dubai, en particular desde Bombay, Delhi, Singapur, Bangkok, Shanghái, Tokio y Phuket", ha explicado Tabarot a través de X. También han reforzado sus operaciones de repatriación las compañías del Golfo con varios vuelos diarios: Emirates desde Dubai y Etihad desde Abu Dhabi.

Todo esto, con un único fin: "permitir el regreso a Francia de los nacionales que lo deseen, garantizando su seguridad y la de las tripulaciones", ha concluido el ministro de Transportes francés.

