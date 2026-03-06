Chipre, primer país de la UE alcanzado por la guerra que ya implica a 14 Estados

La guerra en Oriente Próximo continúa ampliando su alcance geográfico. Según los últimos datos, ya son catorce los países implicados directa o indirectamente en el conflicto, ya sea por participar en operaciones militares o por haber sufrido ataques en su territorio. Entre todos ellos, Chipre se ha convertido en el único país de la Unión Europea que ha sido alcanzado.

Estados Unidos, Irán e Israel se sitúan en el centro de la confrontación, a la que se suman otros países de la región como Líbano, Siria, Irak, Azerbaiyán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahréin y Omán. En este escenario, la isla mediterránea ha pasado de la tranquilidad habitual a un contexto marcado por la alerta y la vigilancia.

El impacto del ataque en Chipre

La madrugada del lunes, un dron de fabricación iraní lanzado desde Líbano impactó en una de las pistas de aterrizaje de la base británica de Akrotiri, situada al sur de Chipre. El ataque no provocó víctimas, aunque sí causó daños menores en la infraestructura militar.

Ese mismo día se detectaron más aparatos no tripulados en la zona. Algunos fueron interceptados antes de alcanzar la isla y otro fue localizado sobre el aeropuerto civil de Pafos, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas durante varias horas.

La tensión se mantuvo durante la jornada siguiente. El miércoles, cuatro drones procedentes del Líbano fueron interceptados por cazas F-16 Viper de la Fuerza Aérea griega desplegados en la isla. Los aparatos fueron derribados antes de que alcanzaran territorio chipriota.

Alerta entre los residentes

El ataque y las interceptaciones posteriores alteraron la vida cotidiana en varios puntos de la isla. En el municipio de Kourion, cercano a la base militar de Akrotiri, las autoridades pidieron aumentar la prevención.

Para quienes residen cerca de la base militar, la situación ha generado inquietud. "Me desperté para ir a entrenar y un compañero me dijo te has enterado de lo que ha pasado y no me había enterado de nada", explica Mikel, residente en la isla.

El aviso también llegó desde España para algunos de los ciudadanos que viven allí. "Me ha llamado mi familia, vas a volver hacia aquí, tienes que volver", relata Patxi. Otros residentes describen las llamadas constantes de familiares. "Nos empezaron a llamar desde España súper preocupados", cuentan Marco y Sara.

Las autoridades han activado medidas preventivas y han recomendado incluso preparar una mochila de emergencia. Algunos vecinos que viven más cerca de la base han tenido que abandonar temporalmente sus viviendas.

"Han mandado un mensaje de alarma por si pudiera pasar algo", explican Marco y Sara, que viven a unos quince minutos de la base británica.

Aunque la situación se ha calmado, la tensión permanece. "Estás un poco en tensión porque no es agradable", reconoce Mikel.

