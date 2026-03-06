Tragedia familiar: Muere una influencer en un accidente de moto y su padre se quita la vida poco después

Dos miembros de una misma familiafallecieron el pasado martes en Brasil. La influencer Karla Thaynnara Nogueira, de 25 años, circulaba por una vía cercana al viaducto de Ayrton Senna, en la zona de Epia, una de las vías principales de Brasilia, cuando sufrió un brutal accidente de moto en el que perdió la vida. Poco después, su padre, al presenciar el lugar del siniestro, se suicidó.

Karla, circulaba por la autopista, cuando sobre las 7.50 horas de la mañana, chocó contra otro vehículo perdiendo el control de su motocicleta y, poco después de caer al asfalto, la joven fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.

Pese a la temprana llegada de los servicios de emergencia al lugar del siniestro, no pudieron hacer para salvar su vida, ya que, tal y como informó la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia, la joven influencer murió en el acto.

Tragedia familiar

La noticia se agravó unas horas después del accidente, ya que el padre de Karla, José Carlos Andrade Nogueira, murió poco después de enterarse de la muerte de su hija. El que era un oficial retirado de la Policía Militar, circulaba cerca de la zona del accidente cuando tuvo lugar el siniestro.

Tras acercarse a la zona del accidente para confirmar lo ocurrido, José Carlos reconoció los restos del cuerpo de su hija y, momentos después, se suicidó utilizando el arma que portaba. Para cuando los agentes intentaron intervenir a tiempo y detenerlo, el padre, de 53 años, ya había utilizado el arma para poner fin a su vida.

Afición por el motociclismo

Karla Thaynnara era una gran aficionada al motociclismo y así lo hacia ver en sus redes sociales, dónde, concretamente en Instagram, contaba con una comunidad de 68 mil seguidores. La joven influencer solía mostrar en sus publicaciones su pasión por las motos y su día a día, a través de esto, logró consolidar una comunidad que ahora lamenta su pérdida.

El país está conmocionado ante la tragedia y sus redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias por la doble pérdida a la familia, quiénes lanzaban el siguiente mensaje: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla y José Carlos. El velatorio se realizará el miércoles 4 de marzo el cementerio Campo da Esperança".

En las útimas semanas, el país brasileño a sufrido la pérdida de cuatro influencers. Brasil aún recuerda el caso de Gabriela Martins Santos, la abogada que permaneció en coma después de someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. También conmocionó la repentina muerte de María Rita, la joven influencer falleció tras sufrir hasta cuatro infartos. Derleya Alves, la más reciente de ellas, murió ocho días después de someterse a una operación de aumento de pecho. Ahora, se suma a esta lista el nombre de Karla Thaynnara.

