Francia e Italia descartan implicarse directamente en la guerra con Irán

La escalada del conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva contra Irán ha generado inquietud en Europa. En este contexto, varios gobiernos europeos han querido aclarar su posición, entre ellos Francia e Italia, cuyos líderes han subrayado que sus países no participarán directamente en la guerra.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido claro al afirmar que Francia no formará parte del conflicto y que no tiene intención de entrar en combate. "Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella", ha reconocido Macron en un intercambio con internautas en Instagram.

El mandatario ha respondido así, a la preocupación de muchos ciudadanos franceses, especialmente jóvenes, que temen que el país pueda verse arrastrado a la guerra. Macron ha insistido en que Francia "seguirá de cerca" la evolución de la situación, pero que su objetivo es evitar una implicación militar directa.

"No estamos en guerra y no queremos entrar en ella"

Una postura similar ha expresado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La dirigente italiana ha asegurado que Italia no está en guerra y que su Gobierno no quiere participar en el conflicto. Meloni ha defendido que la prioridad debe ser evitar una mayor escalada en la región y mantener la estabilidad internacional. "No estamos en guerra y no queremos entrar en ella", ha sentenciado.

A pesar de rechazar una participación directa en las operaciones militares, ambos países han mostrado su disposición a colaborar en la protección de aliados europeos en la zona. En este sentido, varios socios de la Unión Europea, entre ellos España, han reforzado su presencia militar en el Mediterráneo para garantizar la seguridad de Chipre, un país estratégico situado cerca de la zona del conflicto.

El envío de buques de guerra y otros medios militares al Mediterráneo oriental busca principalmente reforzar la defensa y prevenir posibles amenazas derivadas de la crisis. Las autoridades europeas insisten en que estas medidas tienen un carácter defensivo y no implican participar en ataques contra territorio iraní.

De este modo, Francia e Italia se alinean con una postura de cautela dentro de Europa: evitar una implicación directa en la guerra, mientras se mantienen los compromisos de seguridad con los aliados y se apuesta por reducir la tensión en la región.

Mientras tanto en Portugal, presionan al gobierno por la cesión de la base de Lajes, y en Países Bajos, más del 60% de la población cree que el país no debe intervenir de ninguna manera en el conflicto.

