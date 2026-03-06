Arrestan a una madre al encontrar los cuerpos de sus dos hijas en maletas enterradas en un parque infantil

Una madre ha sido arrestada en Cleveland, Estados Unidos, después de que encontraran los cuerpos de sus dos hijas dentro de unas maletas en un parque. La detención ha tenido lugar después de que las autoridades completaran entrevistas, registraran la vivienda y examinaran las pruebas.

Según informaron las autoridades, Aliyah Herdenson, de 28 años, ha ingresado en prisión por dos cargos de asesinato agravado tras matar presuntamente a Amor Wilson, de 10 años, y a su hermanastra de 8 años, Mila Chatman. A su vez, los agentes encontraron a un niño en el domicilio de la arrestada que gozaba de buena salud y que actualmente se encuentra bajo el cuidado del Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia.

El padre llevaba cinco años pidiendo la custodia

El padre de Mila, DeShaun Chatman, ha transmitido a los medios que llevan cinco años luchando por encontrar a su hija y por conseguir su custodia.

Chatman nunca estuvo casado con la detenida y vivieron juntos alrededor de un año después de que naciera Mila. La última vez que vio a su hija fue en 2020, cuando la víctima tenía tan solo tres años, e intentó localizarla en numerosas ocasiones a través de una agencia de protección infantil.

Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano y acabó enterándose por la policía de la muerte de su hija. "Es realmente horrible", declaró a medios locales, insistiendo en que se sentía "inútil" por "no poder salvar" a su bebé.

Los cuerpos estaban en unas maletas enterradas en fosas poco profundas en un parque infantil

Las dos víctimas han sido encontradas en un parque enterradas en unas maletas en fosas poco profundas hechas en un parque infantil en Cleveland, cerca de un instituto público.

Un local encontró las maletas después de que su perro se negase a moverse del lugar en el que habían sido enterradas las pequeñas. Intrigado, el dueño excarvó y encontró una maleta, al abrirla, encontró "la cabeza de alguien".

Rápidamente contactó con el 911 y, tal y como ha informado Dorothy Todd, jefe de la policía de Cleveland, los investigadores dieron con una segunda maleta, que contenía el otro cadáver, en otra fosa cercana.

Todd confirmó que los cuerpos de las dos niñas estuvieron "durante un tiempo" en las maletas y detalló que no habían sido desmembrados.

Finalmente, destacar que, por el momento, se desconocen las causas de las muertes de las dos víctimas y las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.