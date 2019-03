Trinidad Jiménez: "Los 600 turistas españoles en Egipto están volviendo"

La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, ha informado este lunes de que en torno a 600 turistas españoles "están volviendo" a España desde Egipto en "hasta seis vuelos" que han sido gestionados en coordinación con las agencias de viajes.

"La misma preocupación existía en Túnez y ahora la situación está calmada y la gente está volviendo"

En todo caso, los vuelos con salida en El Cairo se están viendo afectados por enormes retrasos. Ya el domingo un avión aterrizó en El Prat con 11 horas de retraso y este lunes las cosas parecen ir por el mismo camino.



Aún quedan "unos pocos" turistas que no han regresado porque se encuentran en zonas "más alejadas" desde las que no hay vuelos directos a España, precisó la ministra.



"Desde el primer momento tenemos activado un servicio de emergencia consular en España que trabaja de manera muy estrecha con nuestros servicios consulares en Egipto, no solamente en El Cairo, sino también en Alejandría. Hemos estado coordinando todo el proceso de vuelta de los turistas españoles, que son los que más nos preocupaban", ha explicado.



Jiménez ha descartado por el momento la repatriación de la colonia española que reside en Egipto y que ha cifrado en unas 1.000 personas, si bien ha matizado que hay empresas privadas que están informando a su personal que "si quieren regresar (a España), pueden hacerlo".



"Pero en principio esto es una situación que normalmente coordinamos con nuestros socios de la UE y todavía ningún país ha procedido a evacuar a su colonia. Tendremos que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. La misma preocupación existía en Túnez y ahora la situación está calmada y la gente está volviendo", ha apuntado.



El Gobierno tampoco prevé la repatriación del personal de la Embajada de España, según ha dicho la ministra, que ha explicado que dicho personal está trabajando "muy activamente" y que hay un funcionario de la Embajada que se ha desplazado al aeropuerto de El Cairo para "atender la situación de salida más urgente" de los turistas.



La jefa de la diplomacia española ha pedido "prudencia" para evitar pronunciarse sobre la salida del actual presidente egipcio, Hosni Mubarak, que reclaman los manifestantes y ha insistido en esperar a ver "cómo evolucionan los acontecimientos", para que no haya "interferencias" de la comunidad internacional en lo que decidan los actores políticos y sociales que participan en el "proceso de negociación" abierto y que son "los actores fundamentales".



"Los procesos que se han abierto cuentan con el apoyo de la UE en el sentido de expresar su simpatía a los procesos de reforma, de mayor libertad y de mayor democracia que se han abierto en estos países", ha añadido la ministra para recalcar que "la forma" del cambio debe ser el que decidan los "protagonistas".