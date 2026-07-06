Seis menores detenidos en Bélgica por planear en Tiktok un atentado contra su colegio

La Policía Local de Hasselt, Bélgica, ha informado este lunes de que seis alumnos menores de edad de un colegio de esa ciudad fueron detenidos a mediados de junio por ser considerados sospechosos de amenazar desde un grupo privado de TikTok con incendiar el centro y atacarlo con sustancias químicas.

La alerta tuvo lugar en el propio colegio, que descubrió el grupo y denunció los mensajes ante la Fiscalía de Limburgo.

Además de la presencia de varias amenazas al centro y a sus directivos, los mensajes sugerían "tiroteos escolares, grupos extremistas y episodios violentos de la historia", según explica la policía. Los investigadores, gracias a la ayuda de varios proveedores de internet, lograron identificar a los seis menores, todos alumnos del centro, y los detuvieron bajo sospecha de "amenaza de atentado".

El objetivo, según las autoridades, fue el de evitar "que el colegio fuera víctima de un ataque unos días después". Los seis menores han declarado ante los jueces de menores de Hasselt y de la vecina Tongeren, ambas localidades en la provincia de Limburgo, y la investigación continúa abierta bajo la dirección de la fiscalía local, a cargo ahora de la célula de criminalidad juvenil.

El líder del cuerpo, Philip Pirard, afirma que la fiscalía tramitó "con gran celeridad" los requerimientos y órdenes de detención necesarios. Esta medida permitió actuar en menos de 24 horas. "Gracias a la eficaz colaboración entre los distintos servicios y organizaciones, pudimos identificar y detener a los sospechosos en menos de 24 horas". Pirard insta a los jóvenes a que "sean conscientes de a qué grupos en línea se unen" y denuncien inmediatamente cualquier mensaje que traspase la línea de lo aceptable. Tanto la Policía como la Fiscalía recalcan que publicar contenido extremista o amenazas "es absolutamente inadmisible y tendrá las consecuencias correspondientes".

Detenido por disparar en un colegio en Granada a niños que insultaban a su familia

Hace pocos meses tuvo lugar un ataque escolar en Granada. Un individuo disparó contra las ventanas de un colegio de la barriada de la Chana en Granada alcanzando a dos alumnos que se encontraban en el interior. Los proyectiles que fueron realizados a larga distancia impactaron contra la espalda y la cara de los estudiantes resultando éstos heridos.

De inmediato, los alumnos fueron atendidos por los servicios de emergencias y descubrieron que ambos presentaban heridas leves en cara y espalda.

La Policía encontró y detuvo al presunto autor de los disparos con una carabina de aire comprimido. Según informan desde la Oficina de Comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental se trata de un varón de unos 40 años, motivado por su enemistad con los niños de este colegio de La Chana. Según manifestaciones realizadas por el ahora detenido, los estudiantes insultaban y se reían de su familia.