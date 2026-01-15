Hallan el cuerpo sin vida de un futbolista ruso en las afueras de Moscú

Tragedia en el fútbol ruso tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Layonel Adams, futbolista del CSKA, en Zvenígorod, ciudad satélite de Moscú, junto al edificio donde vive otro futbolista ruso, Timur Magomédov, portero del Dinamo Majackalá.

"El futbolista Layonel Adams fue hallado muerto junto a un edificio en la ciudad de Zvenígorod de la región de Moscú", informó a TASS una fuente policial.

Según informaciones previas, el deportista se habría suicidado por un amor no compartido, señaló el canal de Telegram Shot. Sin embargo, la madre del futbolista ha negado esa información, apuntando que no tenía pareja.

A finales de diciembre, Layonel Adams tuvo que ser hospitalizado tras ser golpeado y recibir un disparo en la cadera junto a un restaurante en Zvenígorod. El incidente, en el que el futbolista habría sido atacado por al menos diez personas, tuvo lugar el pasado 27 de diciembre.

Adams fue hospitalizado, pero posteriormente se dio de alta por voluntad propia. El jugador, nacido en 1994, jugó en el equipo juvenil del CSKA entre 2012 y 2014. Posteriormente jugó en los clubes Yenisei (Krasnoyarsk), Volga (Tver) y Kamaz (Naberzhnie Chelní).