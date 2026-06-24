El "susto de muerte" de los testigos del atropello en una terraza en Málaga: "Pensaban que era un atentado"

Siete personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas el lunes tras un atropello múltiple en la terraza de un bar en Frigiliana en Málaga. El suceso tuvo lugar sobre las 19:30 horas en la calle San Sebastián, cuando un turismo perdió el control, arrolló varios pivotes y terminó impactando contra varias personas que se encontraban cenando.

Entre los heridos hay dos niños de 5 y 14 años, además de tres mujeres de 45, 48 y 79 años y dos hombres de 44 y 77. La mayoría fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, mientras que uno de los menores fue atendido en el centro de salud de Nerja.

El peor parado fue el menor de 14 años, que llegó a ser arrastrado durante varios metros por el vehículo. A pesar de la gravedad del momento, las lesiones han sido leves. “La rodilla y la espalda, en fin, el codo. Que al final no ha tenido importancia”, añadió un vecino.

Según testigos presenciales, "lo arrastró y tuvo una suerte tremenda porque lo podía haber matado si le pasa la rueda por encima": "Está vivo de milagro, fue un golpe de suerte".

La terraza estaba llena en plena hora de la cena, lo que aumentó la sensación de peligro, ya que cuenta que "se lo llevó todo hasta el final", relató una vecina. La misma confesó el miedo vivido en esos instantes: "Pensaba que era un atentado o cualquier historia de esas".

Pese al susto, los vecinos coinciden en que las consecuencias podrían haber sido mucho más graves: "Un coche en marcha y con esa cantidad de gente podría haber sido mucho más de lo que pasó".

Por el momento, las autoridades investigan las causas del atropello, que no descartan que la conductora pudiera haber sufrido algún tipo de problema de salud mientras estaba al volante, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

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