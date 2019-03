Trágico final del secuestro en Argelia con siete rehenes ejecutados y 12 terroristas abatidos

ARGELIA | INFORMACIONES CONTRADICTORIAS

La operación para liberar a los rehenes de la planta gasística de In Amenas ha terminado con la muerte de once secuestradores y el hallazgo de siete rehenes muertos presuntamente ejecutados, según el diario argelino 'El Watan', que cita a fuentes oficiales. No obstante, las informaciones continúan siendo contradictorias. Se prevé una rueda de prensa de las autoridades argelinas.