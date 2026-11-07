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Un tiroteo en el centro de Cracovia deja al menos seis muertos y varios heridos

El ataque ha tenido lugar aproximadamente a las 15:00h de la tarde, causando momentos de gran tensión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Un tiroteo en el centro de Cracovia deja cinco muertos y varios heridos

Un tiroteo en el centro de Cracovia deja cinco muertos y varios heridos Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La ciudad polaca de Cracovia ha sido escenario este sábado de un grave episodio de violencia que ha dejado, al menos, seis personas fallecidas y 15 heridos. Los hechos han tenido lugar en la Plaza del Mercado, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, donde un hombre ha comenzado a disparar desde el interior de un vehículo.

El ataque ha tenido lugar aproximadamente a las 15:00h de la tarde, causando momentos de gran tensión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones. La intervención de las fuerzas policiales ha permitido detener al sospechoso, que ha resultado herido durante la actuación de los agentes, y ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario. Entre las personas afectadas también figuran miembros de la Policía.

Tras lo ocurrido, las autoridades locales han recomendado a los ciudadanos mantenerse alejados del lugar, mientras continúan las labores de asistencia y las investigaciones. Los equipos sanitarios y policiales han permanecido en la zona para atender a los afectados, y recoger información que permita reconstruir lo sucedido.

"El Estado está funcionando"

El ministro del Interior, Waldemar Zurek, ha manifestado públicamente su pesar por las víctimas y ha mostrado su apoyo a sus familiares. También ha señalado que los investigadores están trabajando para conocer las causas y circunstancias que rodearon el ataque.

"Fiscales, policía y todos los servicios están ya en el lugar recogiendo pruebas e investigando las circunstancias del ataque. El Estado está funcionando. Pedimos calma y no dificultar la labor de los servicios de emergencia. El responsable de este crimen será llevado ante la justicia", ha añadido.

Por otro lado, el jefe del Gobierno polaco, Donald Tusk, ha comunicado que estaba siguiendo de cerca la situación y que se ha abierto una investigación policial. Por el momento, las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar qué llevó al detenido a cometer estos hechos.

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