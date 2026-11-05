Al menos 14 aviones afectados por falsas amenazas de bomba, tres de ellos en el aeropuerto de Madrid

Al menos 11 aviones de pasajeros que operaban este jueves en el espacio aéreo europeo han tenido que activar protocolos de seguridad y realizar aterrizajes de emergencia debido a presuntas amenazas de bomba.

Tres vuelos en el aeropuerto de Madrid se han visto afectados este jueves por la mañana, tal y como ha confirmado las autoridades españolas, añadiendo que las fuerzas de seguridad han descartado cualquier riesgo.

Un vuelo procedente de Varsovia con destino a Bruselas tomó tierra de manera segura en la capital belga tras recibirse una "alerta por amenaza potencial" durante la fase de aproximación. De manera paralela, las fuerzas aéreas de Francia e Italia tuvieron que movilizar recursos. Un vuelo de Dublín a Roma fue desviado de emergencia a la base militar de Évreux (Francia), mientras que un aparato de la compañía Finnair que llevaba a cabo la ruta Helsinki-Roma fue escoltado por cazas de la Aeronautica Militare italiana hasta el aeropuerto de Fiumicino.

En Europa del Este, las autoridades aeroportuarias de Sofía (Bulgaria) indicaron que tres aeronaves comerciales realizaron tomas de emergencia de forma simultánea tras recibir avisos anónimos. La policía de la República Checa también ha emitido una alerta confirmando que cuatro aeronaves en ruta hacia Praga han comunicado amenazas similares a bordo, aunque la credibilidad inicial se considera "baja".

No se han reportado heridos ni el hallazgo de materiales peligrosos en ninguna de las inspecciones en curso.

Las amenazas previas

Hace dos días, se produjo otra oleada de falsas amenazas de bomba que provocó la activación de dispositivos de seguridad en varios aeropuertos europeos. Un total de siete vuelos con destino a España, Polonia, Bulgaria e Italia recibieron avisos sobre la posible presencia de explosivos a bordo, lo que obligó a las autoridades a inspeccionar las aeronaves y desplegar diferentes operativos de emergencia. Finalmente, todas las alertas resultaron ser falsas y no se encontraron artefactos explosivos.