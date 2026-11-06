Detienen a Thomas Markle, suegro de Enrique de Inglaterra, por presunta posesión de pornografía infantil

Thomas Markle, padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Enrique de Inglaterra, ha sido detenido este viernes en Florida (Estados Unidos) por su presunta relación con un caso de posesión de material de abuso sexual infantil.

El arresto se ha producido durante una operación de agentes federales estadounidenses en el centro donde residía, después de que las autoridades encontraran material de estas características en propiedades vinculadas al padre de la duquesa de Sussex en Filipinas y México. La detención ha sido confirmada por fuentes conocedoras de la investigación a la agencia Associated Press.

Según las informaciones publicadas, los agentes se han llevado a Thomas Markle, de 82 años, bajo custodia en Florida, donde residía en un centro asistencial. El diario británico 'The Sun' ha informado del operativo, mientras que las autoridades estadounidenses todavía no han detallado públicamente los cargos concretos que se le imputan. Markle ha negado anteriormente las acusaciones relacionadas con la posesión de este material.

Una denuncia de su propio hijo

La detención llega después de que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan Markle, denunciara haber encontrado imágenes y vídeos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú, Filipinas.

La Policía filipina confirmó esta semana la existencia de archivos de estas características en varios dispositivos electrónicos intervenidos, aunque todavía investiga su procedencia y a quién pertenecen.

Las pesquisas también se han extendido a México, donde las autoridades registraron un inmueble utilizado anteriormente por Markle y localizaron diferentes dispositivos y materiales que están siendo examinados. La investigación cuenta con la colaboración de organismos policiales de varios países.

Meghan conocía las acusaciones desde 2018

La duquesa de Sussex ya se había pronunciado sobre las acusaciones contra su padre. En un comunicado difundido tras conocerse la investigación, Meghan Markle explicó que en 2018 recibió información sobre unas denuncias que calificó de preocupantes y que habían sido trasladadas a la Policía británica.

La esposa del príncipe Enrique aseguró que aquellas acusaciones influyeron en su decisión de mantener la distancia con su padre y evitar que tuviera contacto con sus hijos. La Policía Metropolitana de Londres confirmó posteriormente que había recibido una comunicación sobre estos hechos, aunque situó su recepción en 2019.

Thomas Markle, que lleva años distanciado de su hija, había rechazado públicamente las acusaciones contra él. Su detención supone un nuevo avance en una investigación internacional que aún sigue abierta y en la que todavía deben esclarecerse las posibles responsabilidades penales.