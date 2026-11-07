Sorteo Extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre: Comprobar Lotería Nacional, en directo

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 11438, primer premio de la Lotería Nacional, 1.500.000 de euros a la serie

- 48445, segundo premio de la Lotería Nacional, 300.000 euros a la serie

- 44421, tercer premio de la Lotería Nacional, 150.000 euros a la serie