Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre: Comprobar Lotería Nacional, en directo
Sigue el sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 7 de noviembre, que reparte más de 100 millones de euros.
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¿DÓNDE HA CAÍDO EL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA?
El primer premio del sorteo extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre ha agraciado a las localidades de Alella (Barcelona), Madrid, Pizarra (Málaga), Elche de la Sierra (Albacete), Almería, Jesús (Baleares), Buitrago de Lozoya (Madrid), Coslada (Madrid) y Cambrils (Tarragona). ¡Enhorabuena a los premiados! Te recordamos que el número ganador del primer premio es el 11438. El ganador de este premio gana 150.000 euros al décimo.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 11438, primer premio de la Lotería Nacional, 1.500.000 de euros a la serie
- 48445, segundo premio de la Lotería Nacional, 300.000 euros a la serie
- 44421, tercer premio de la Lotería Nacional, 150.000 euros a la serie
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Los reintegros del sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del 9 de noviembre son para los números acabados en 8, 7 y 6. ¡Al menos recuperas lo invertido!
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El primer premio del sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de noviembre de hoy, dotado de 1.500.000 euros a la serie, 150.000 euros al décimo, ha sido para el número 11438.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El segundo premio del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de la Cultura de noviembre de hoy, dotado de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, ha sido para el número 48445.
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El tercer premio del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de la Cultura de noviembre de hoy, dotado de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo, ha sido para el número 44421.
DOCE EXTRACCIONES DE 5 CIFRAS
Las doce extracciones de 5 cifras agraciadas en el sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de hoy son: 33307, 69157, 14933, 87247, 59261, 10438, 12958, 72376, 96259, 01728, 21025 y 16828. Los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 7 de noviembre, se llevan 75.000 euros a la serie, 750 euros por décimo.
PREMIO A LAS 4 ÚLTIMAS CIFRAS
Las 4 últimas cifras agraciadas en el sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de hoy son: 5724, 3075, 1740 y 2954. Los números premiados en el sorteo del sábado 7 de noviembre, se llevan 3.750 euros a la serie, 375 euros por décimo.
PREMIO A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS
Las 3 últimas cifras premiadas con 750 euros a la serie en el sorteo de hoy sábado 7 de noviembre del sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional son: 900, 280, 309, 729, 956, 994, 809, 912, 000, 590 y 304.
PREMIO A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS
Las 2 últimas cifras agraciadas en el sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de hoy son 98, 75, 66, 74 y 93. El premio del sorteo de hoy sábado 7 de noviembre es de 300 euros a la serie, 30 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA EN DIRECTO
¡Comienza el sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy sábado 7 de noviembre. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo extraordinario de noviembre de la Lotería Nacional en directo.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL
Ya falta poco para que comience el sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional. Te recordamos que el primer premio es de 1,5 millones de euros a la serie, el segundo premio es de 300.000 euros a la serie y el tercer premio es de 150.000 euros a la serie. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
En la Lotería Nacional de hoy se reparte el 70% de la emisión. Para poder participar solo hay que escoger un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. El orden de extracción de los premios principales son: tercer premio, segundo premio y primer premio
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo Extraordinario de la Cultura de noviembre no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 7 de noviembre ganarías 15 euros al décimo.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
En el Sorteo de la Cultura de noviembre, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador, al segundo premio y al tercer premio también ganas.
PREMIOS DE 3 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El sorteo de la Lotería Nacional de noviembre de la Cultura reparte premios para los acertantes de las 3 últimas cifras del primer premio. Los décimos ganadores de este premio en el sorteo de hoy sábado 7 de noviembre se llevan 75 euros al décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de la Cultura del 7 de noviembre. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
DOCE EXTRACIONES DE CINCO CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
En este Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy 7 de noviembre, se reparten 75.000 euros a la serie para doce extracciones de cinco cifras.
PREMIOS A LAS 4, 3 Y 2 ÚLTIMAS CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Los primeros premios que se conocerán del Sorteo de la Lotería Nacional de la Cultura de noviembre de hoy durante el sorteo extraordinario serán las extracciones a las 2, 3 y 4 últimas cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL TERCER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Si tienes el número anterior o posterior del tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy 9 de noviembre están premiados con 6.225 euros a la serie, es decir, 622,50 euros el décimo.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El número anterior o posterior del segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy, también tienen premio 12.000 euros a la serie, es decir, 1.200 euros al décimo.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy 8 de noviembre están premiados con 21.000 euros a la serie, es decir, 2.100 euros el décimo.
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado 7 de noviembre está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 150.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
La emisión del sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al primer premio, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de la Cultura.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
La Lotería Nacional de noviembre de la Cultura de hoy, sábado 7 de noviembre dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo extraordinario en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de noviembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy reparte además un segundo premio de 300.000 euros a la serie y un tercer premio de 150.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA: SORTEO EXTRAORDINARIO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 7 de noviembre que reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie.
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