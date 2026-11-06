Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" de contenido dañino para la salud mental de los usuarios

La Comisión Europea (CE) concluye de forma preliminar que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) porque el algoritmo de su 'feed' "Para ti" (reglas internas que determinan el orden de lo que aparece en la pantalla) encierra a los usuarios en "madrigueras" ('rabbit holes') de contenido dañino para su salud mental, de manera que le exige rediseñarlo. "Cada vez que un usuario se desplaza o da un 'me gusta' a un vídeo, el algoritmo le sirve más de lo mismo y lo lleva por madrigueras de las que no puede salir fácilmente", ha señalado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.

"En esta fase de la investigación, la Comisión considera que TikTok debe cambiar el diseño" de "Para ti", ofrenciendo más peso a las preferencias explícitas de los usuarios, sin el tiempo de visionado como indicador, con controles más accesibles y con pruebas periódicas del algoritmo, ha detallado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las conclusiones se suman a las ya adoptadas en el procedimiento formal abierto contra la red social en febrero de 2024, centrado en el acceso a datos para investigadores, el diseño adictivo y la protección de menores. En caso de confirmar su postura tras oír a la plataforma, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial de la compañía.

El efecto "madriguera"

Según la Comisión, TikTok personaliza sus recomendaciones en base a las interacciones de los usuarios, de manera que, si alguien consume reiteradamente contenido sobre pérdida de peso o imagen corporal, "el sistema interpreta estas interacciones como señales positivas de interés y recomienda más de lo mismo". Esto puede tener graves consecuencias para el bienestar, como "tristeza o ansiedad", "insatisfacción corporal", "menor autoestima" o el "empeoramiento de trastornos alimentarios y afecciones mentales ya existentes", según Bruselas.

La Comisión también considera ineficaces las medidas que la plataforma aplica actualmente, como las destinadas a diversificar el contenido, que "no reducen lo suficiente la frecuencia" con que se recomiendan vídeos similares. Además, los controles disponibles no permiten a los usuarios gestionar eficazmente lo que ven: el botón 'No me interesa' "puede no bastar para cambiar el 'feed'" y el algoritmo da prioridad al tiempo de visionado frente a la opción de ver menos contenido de ese tipo.