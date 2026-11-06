Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Redes sociales

Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" de contenido dañino para la salud mental de los usuarios

En caso de confirmar su postura tras oír a la plataforma, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial de la compañía.

Jóven abriendo TikTok en el teléfono móvil

Jóven abriendo TikTok en el teléfono móvil Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

La Comisión Europea (CE) concluye de forma preliminar que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) porque el algoritmo de su 'feed' "Para ti" (reglas internas que determinan el orden de lo que aparece en la pantalla) encierra a los usuarios en "madrigueras" ('rabbit holes') de contenido dañino para su salud mental, de manera que le exige rediseñarlo. "Cada vez que un usuario se desplaza o da un 'me gusta' a un vídeo, el algoritmo le sirve más de lo mismo y lo lleva por madrigueras de las que no puede salir fácilmente", ha señalado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.

"En esta fase de la investigación, la Comisión considera que TikTok debe cambiar el diseño" de "Para ti", ofrenciendo más peso a las preferencias explícitas de los usuarios, sin el tiempo de visionado como indicador, con controles más accesibles y con pruebas periódicas del algoritmo, ha detallado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las conclusiones se suman a las ya adoptadas en el procedimiento formal abierto contra la red social en febrero de 2024, centrado en el acceso a datos para investigadores, el diseño adictivo y la protección de menores. En caso de confirmar su postura tras oír a la plataforma, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial de la compañía.

El efecto "madriguera"

Según la Comisión, TikTok personaliza sus recomendaciones en base a las interacciones de los usuarios, de manera que, si alguien consume reiteradamente contenido sobre pérdida de peso o imagen corporal, "el sistema interpreta estas interacciones como señales positivas de interés y recomienda más de lo mismo". Esto puede tener graves consecuencias para el bienestar, como "tristeza o ansiedad", "insatisfacción corporal", "menor autoestima" o el "empeoramiento de trastornos alimentarios y afecciones mentales ya existentes", según Bruselas.

La Comisión también considera ineficaces las medidas que la plataforma aplica actualmente, como las destinadas a diversificar el contenido, que "no reducen lo suficiente la frecuencia" con que se recomiendan vídeos similares. Además, los controles disponibles no permiten a los usuarios gestionar eficazmente lo que ven: el botón 'No me interesa' "puede no bastar para cambiar el 'feed'" y el algoritmo da prioridad al tiempo de visionado frente a la opción de ver menos contenido de ese tipo.

Tiroteo en Tampa, Estados Unidos: Un hombre mata a tiros con un rifle a una mujer y después es abatido

Tiroteo en Tampa

Publicidad

Mundo

Jóven abriendo TikTok en el teléfono móvil

Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" de contenido dañino para la salud mental de los usuarios

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @mercedesschlapp de Mercedes Schlapp anfitriona de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en ingles) que muestra al senador brasileño Flávio Bolsonaro (c) hablando junto al presidente de CPAC, Matt Schlapp (d), durante la reunión anual de la CPAC este jueves, en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Palm Beach, en la que podría suponer su primera aparición pública tras viajar a Estados Unidos al perder las...

Flávio Bolsonaro reaparece en Estados Unidos tras abandonar Brasil

Imagen del vuelo que cubría la ruta Dublín a Roma

Investigan al piloto y al copiloto de un vuelo a Roma afectado por falsa amenaza de bomba por no querer aterrizar en la base aérea

Ébola en el Congo
Brote ébola

Evacúan a Londres a un médico británico contagiado de ébola en el Congo

Trump culpa a los votantes del desplome de las bolsas tras la derrota republicana
ESTADOS UNIDOS

Trump culpa a los votantes del desplome de las bolsas tras la derrota republicana

Imagen de la bandera de Irlanda
Amenazas de bomba

Evacuada la sede de la televisión pública de Irlanda por un aviso de bomba

Los trabajadores de la cadena han tenido que ser evacuados y la programación se ha visto alterada.

Imagen de archivo de una ambulancia en Francia
ACCIDENTE AUTOBÚS

Dos menores muertos y 16 heridos en un accidente de autobús en el este de Francia

Los hechos han ocurrido sobre las 7:00 horas en la carretera D22 cuando, por causas que todavía se están investigando, "el conductor ha perdido el control del autobús".

Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad

Fernando Cocho, sobre los ciberataques: "El objetivo de este tipo de ataques es meter miedo a la población, tensionar a la sociedad"

Caimán

VÍDEO: Capturan a un caimán yacaré que deambulaba por las calles de una ciudad de Brasil

Reaparece el Papa

El papa León XIV inicia su gira por Sudamérica 24 días después de su operación contra el cáncer de pulmón

Publicidad