Trump culpa a los votantes del desplome de las bolsas tras la derrota republicana

Donald Trump ha reaccionado, en varias ocasiones, a los resultados de las elecciones de mitad de mandato que confirman el retroceso republicano. Los demócratas superan ya los 250 escaños en la Cámara de Representantes y aumentan sus opciones de alcanzar los 56 senadores. Será la mayor derrota republicana en el Congreso desde la dimisión de Richard Nixon por el caso Watergate, hace medio siglo. El presidente estadounidense ha dicho en su red social: "Yo no estaba en las papeletas. Si hubiera estado, habríamos arrasado". Con esas palabras, se ha desmarcado del resultado y ha trasladado la responsabilidad a los votantes.

Antes había relacionado el castigo electoral con la caída de los mercados. "El mercado sufrió uno de los peores días de la historia debido al resultado de las elecciones", escribió. También advirtió de que los planes de pensiones habían perdido valor y concluyó: "Solo os podéis culpar a vosotros". No hizo autocrítica sobre la campaña y la derrota ha abierto una grieta en su entorno. El vicepresidente, JD Vance, había señalado que la guerra de Irán explica el resultado. Su comentario apunta a un desacuerdo sobre el coste político del conflicto, aunque no está claro si supone un distanciamiento de Trump.

En la cuerda floja

En medio de esa tensión, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha difundido un vídeo en el que pie no dar "ni un paso atrás". La publicación llega cuando algunos demócratas estudian impulsar un proceso de destitución contra él. La guerra se ha convertido en un foco de disputa dentro de la Administración.

El presidente ha puesto el foco en sus reformas en Washington. El jueves firmó una proclamación para declarar el Despacho Oval y la Sala del Gabinete monumentos nacionales. Según explicó, la medida busca impedir que futuros gobiernos cambien esos espacios.

Pero otro proyecto ha encontrado un obstáculo judicial. La jueza federal Tanya Chutkan bloqueó durante dos semanas el inicio de las obras del arco triunfal que promueve Trump. La pausa permitirá estudiar las demandas que cuestionan su legalidad, pese a que una comisión pública ya le había dado luz verde.

El revés electoral también afecta al entorno empresarial de Trump, incluido Elon Musk. Las derrotas y tensiones dibujan un momento difícil para el presidente. Su respuesta ha sido negar su responsabilidad y defender su legado en uno de sus peores momentos políticos recientes.