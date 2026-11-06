Evacúan a Londres a un médico británico contagiado de ébola en el Congo

Trabajaba como sanitario en el brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC) cuando se contagió. Ahora este médico británico está ingresado en aislamiento en un hospital de Londres.

Tal y como confirmó el jefe de Preparación y Respuesta ante Emergencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum, este trabajador sanitario "prestaba servicios en Kivu del Norte", una de las provincias más afectadas por el brote de ébola declarado en la RDC el pasado mes de mayo.

El paciente, cuya identidad no se ha hecho pública, "fue evacuado desde allí hasta Bunia (capital de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia), y desde Bunia fue trasladado a Reino Unido", precisó Boum en una rueda de prensa.

El responsable de los CDC de África indicó que "el paciente se encuentra estable" y que "continúan las investigaciones sobre el terreno para garantizar que se haya realizado el seguimiento de todos sus contactos".

"Esta evacuación constituye un buen ejemplo de cómo ha funcionado la colaboración entre el Ministerio de Salud de la RDC y los colegas de Reino Unido", agregó Boum, sin aclarar la fecha de la evacuación ni facilitar más detalles.

También el Gobierno británico ha señalado en un comunicado que trabajó con las autoridades congoleñas y con socios sanitarios internacionales para acometer la evacuación. Concretamente se encuentra en la unidad de aislamiento del Royal Free Hospital de Londres "altamente especializada y específica diseñada para este objetivo".

"El riesgo para el público en general sigue siendo bajo", ha dicho Renu Bindra, subdirectora de Respuesta de Salud Pública ante Riesgos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido. Y recuerda que "el ébola no se propaga por el aire" sino a través de contacto directo con los fluidos corporales de una persona que presenta síntomas".

El segundo brote de ébola más mortífero de la historia

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, el segundo más mortífero de la historia a nivel global, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.668 casos confirmados y 5.198 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos. Junto con la RDC y Uganda, se han localizado nueve casos en Kenia y otro en Nigeria vinculados al brote congoleño en Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso ligado a la epidemia en Francia. A estas infecciones se suman, hasta la fecha, tres personas evacuadas tras contraer el virus en la RDC: una a Países Bajos y dos a Alemania.