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Fernando Cocho, sobre los ciberataques: "El objetivo de este tipo de ataques es meter miedo a la población, tensionar a la sociedad"

El analista de inteligencia y seguridad ha analizado los últimos ataques híbridos a aeropuertos, supermercados y varios bancos de sangre en Francia.

Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad

Entrevista a Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad | Antena 3 Noticias

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Los gobiernos de toda Europa están en alerta tras los últimos ciberataques ocurridos en los últimos días. Francia sufrió un ataque contra almacenes de sangre de varios centros de donaciones y varios aeropuertos registraron falsas amenazas de bomba, afectando a 27 aviones y obligando a aterrizar de emergencia. ¿Quién está detrás de estos ataques? ¿Cuál es, si lo hay, el propósito de los mismos? ¿Cómo se pueden combatir y evitar?

Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad, ha analizado esta compleja situación en las Noticias de la Mañana y ha apuntado a que el propósito de estos ataques híbridos es generar caos y sembrar el miedo y la tensión entre la población.

"El objetivo de este tipo de acciones de este tipo de ataques, de llamadas o correos electrónicos, está en meter miedo a la población, tensionar a la sociedad y poner en alerta a la Policía, Guardia Civil para precisamente bloquear y meter miedo a la población. Creo que sí se puede volar tranquilamente", ha indicado Fernando Cocho.

El analista de inteligencia y seguridad, en una entrevista con Manu Sánchez, ha señalado que se debe tener cuidado a la hora de apuntar a grupos prorrusos como responsables de esos ciberataques.

"Es extremadamente difícil de asignar. Esas atribuciones a grupos prorrusos hay que tener mucho cuidado con la atribución porque de ser así estaríamos induciendo a una escalada de agresividad diplomática que puede llevarnos muy lejos y muy gravemente ¿Qué puede interesarle? Demostrar que pueden bloquear un sistema o varios sistemas, demostrar que pueden provocar caos y también pueden estar hackers pagados por instituciones o por gobiernos para generar ese colapso posible en caso de un riesgo futuro de una guerra cibernética", ha opinado Fernando Cocho.

"Cuando hay un solo factor, no hay una guerra híbrida, es un ataque puntual"

De esta forma, Cocho sostiene que lo correcto sería hablar de ataques híbridos y no de una guerra híbrida, que a su juicio necesitaría de un conjunto variado de ataques.

"La guerra híbrida es cuando se juntan un conjunto de factores diferentes. En este caso esto sería uno de los factores, el ataque a infraestructuras críticas, el ataque a transportes. Cuando hay un solo factor, evidentemente no hay una guerra híbrida, es un ataque puntual", ha explicado Cocho.

El analista de inteligencia y seguridad también ha dejado claro que, a día de hoy, el agredido no puede responder a esos ataques y que lo único viable es reforzar la ciberseguridad de infraestructuras e instalaciones críticas.

"No puede, no puede responder. El problema es que no tenemos cultura en ciberseguridad, pensamos que no nos va a ocurrir nunca. Los malos siempre van un paso por delante de la policía. No llegamos a un nivel de exigencia como tiene China o Estados Unidos... España es el tercer o cuarto país en porcentaje de ciberataques a nivel mundial. A lo mejor tenemos 3.000, 4.000 o 5.000 ataques diarios. El ataque a cualquier cosa que tenga que ser informatizada demuestra que se puede paralizar un país", concluye Fernando Cocho.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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