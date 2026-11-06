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Investigan al piloto y al copiloto de un vuelo a Roma afectado por falsa amenaza de bomba por no querer aterrizar en la base aérea

Hubiera preferido dirigirse a un aeropuerto civil como Nantes o Beauvais.

Imagen del vuelo que cubría la ruta Dublín a Roma

Imagen del vuelo que cubría la ruta Dublín a Roma EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este jueves, se produjo una nueva oleada de falsas amenazas de bomba que afectó a al menos 27 vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, España y Dinamarca, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

Uno de estos aviones afectados, cubría la ruta entre Dublín y Roma, y tuvo que desviar la trayectoria ante una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés para que aterrizara en la base aérea de Évreux, a un centenar de kilómetros al este de París.

Según señala 'Corriere della Sera', se habrían vivido ciertos momentos de tensión, ya que trató de negarse a acatar las órdenes, pues hubiera preferido dirigirse a un aeropuerto civil como Nantes o Beauvais. El citado medio detalla que la fiscalía de Évreux, Normandía, ha abierto una investigación contra el piloto irlandés y el copiloto británico de Aer Lingus ante los hechos.

Dos cazas de la Fuerza Aérea Francesa tuvieron que convencerlo de seguir las instrucciones, y el vuelo Dublín-Roma con 157 personas a bordo, uno de los varios involucrados en las amenazas de bomba, finalmente aterrizó en Évreux.

Nuevas amenazas de bomba

Además de alertas de bomba en varios aviones más, este viernes se ha conocido que las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTE han sido evacuadas tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico.

La alerta se activó después de que la cadena recibiera un mensaje amenazante en un correo que también ha sido enviado a otros medios de comunicación de Irlanda y Reino Unido. La plantilla de la RTE ha sido evacuada del edificio como medida de precaución, mientras agentes de la policía irlandesa (Garda), incluidos miembros de la Unidad de Respuesta Armada (Armed Response Unit), se han desplazado hasta el lugar para comprobar que no existe ningún artefacto explosivo.

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