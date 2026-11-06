Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

UNIÓN EUROPEA

La OTAN activa por primera vez helicópteros españoles en Rumanía mientras Bruselas insiste en el kit de emergencia

La detección de drones rusos ha movilizado dos NH-90 desplegados en el flanco este de la Alianza. La Comisión Europea recomienda preparar suministros para sobrevivir durante las primeras 72 horas de una crisis.

Bandera de la Unión Europea

La OTAN activa por primera vez helicópteros españoles en Rumanía mientras Bruselas insiste en el kit de emergencia | Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

La guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en el este de Europa mantienen en alerta a la OTAN. Por primera vez, la Alianza ha solicitado la intervención de helicópteros españoles desplegados en Rumanía ante la detección de drones no identificados.

Al mismo tiempo, Bruselas vuelve a insistir en la necesidad de que los ciudadanos estén preparados para afrontar posibles emergencias y recomienda disponer de un kit con suministros básicos en casa.

Primera activación de helicópteros españoles ante drones

Dos helicópteros NH-90 del Destacamento 'Paznic', deplegados en Rumanía, se han activado por primera vez después de que detectaran drones no identificados en la zona, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Los aparatos fueron movilizados ante la presencia de estos dispositivos, aunque los drones desaparecieron antes de que fuese necesario neutralizarlos. Por ese motivo, los helicópteros refresaron a la base aérea de Mihail Kogalniceanu, donde se desarrolla la operación 'Persistent Effort', en el flanco este de la OTAN.

El EMAD considera que este episodio supone un hito para las Fuerzas Armadas españolas, al tratarse del primer 'Alpha Scramble' de un helicóptero nacional desplegado en una misión internacional de la Alianza. Una capacidad especialmente relevante ante la amenaza que representan los drones para el espacio aéreo aliado.

Los NH-90 llegaron al destacamento el pasado octubre y complementan las capacidades de los cazas F-18. Así lo ha explicado el jefe del contingente, el teniente coronel Alberto Calvo López, que ha destacado la flexibilidad de los helicópteros frente a amenazas de baja cota, baja velocidad o comportamiento menos convencional.

El despliegue español está integrado por unos 200 aviadores del Ejército del Aire y del Espacio. Desde su llegada, el contingente ha realizado 37 salidas de 'Alpha Scramble' y neutralizó un dron ruso el pasado 16 de agosto de 2026. Su cometido es contribuir a la disuasión y protección del espacio aéreo aliado ante las tensiones en el mar Negro.

Bruselas insiste en preparar un kit de emergencia para 72 horas

Mientras se refuerza la vigilancia militar en Europa, la Comisión Europea ha presentado nuevas recomendaciones para que los ciudadanos puedan afrontar por sí mismos las primeras 72 horas de una emergencia, hasta que los servicios de asistencia puedan intervenir.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado cuatro nuevas guías durante la inauguración del noveno Foro Europeo de Protección Civil, celebrado en Bruselas. Las recomendaciones incluyen preparar mochilas con suministros esenciales, formar a los menores en las escuelas, adaptar los planes de evacuación a las personas con discapacidad y mejorar la comunicación de riesgos.

La primera guía recupera una recomendación que Bruselas ya trasladó en 2025: disponer de agua potable, alimentos, medicamentos y otros productos básicos para garantizar la autonomía familiar durante tres días. También aconseja preparar mochilas para evacuaciones rápidas, elaborar planes familiares y adquirir conocimientos prácticos, como primeros auxilios o cocinar sin electricidad.

Las directrices plantean, además, formar al profesorado para enseñar a los menores cómo actuar ante una catástrofe, sin generar miedo o ansiedad. En el caso de las personas con discapacidad, se propone adaptar las alertas, los transportes, los refugios y los procedimientos de evacuación a sus necesidades.

La última guía se centra en garantizar que las autoridades proporcionen información clara y accesible antes, durante y después de una emergencia, así como en combatir la desinformación.

Europa pide estar preparada para "lo peor"

Lahbib ha advertido de que la Unión Europea afronta amenazas cada vez más complejas, desde fenómenos meteorológicos extremos y ciberataques hasta sabotajes y posibles conflictos armados. "No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Vivimos en una peligrosa zona gris, y esa zona gris puede volverse roja en un abrir y cerrar de ojos", ha señalado.

La comisaria también ha recordado el apagón que afectó a España y Portugal como ejemplo de cómo una crisis puede extenderse rápidamente a distintos sectores. Según ha explicado, el Mecanismo de Protección Civil de la UE se activó más de 60 veces durante el último año.

Las recomendaciones no tienen carácter vinculante y forman parte de la Estrategia Europea de Preparación ante Emergencias, adoptada en marzo de 2025.

Por último, Lahbib ha anunciado que propondrá instaurar el 23 de octubre como Día Europeo de la Preparación, con la intención de celebrar su primera edición en 2027.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Investigan al piloto y al copiloto de un vuelo a Roma afectado por falsa amenaza de bomba por no querer aterrizar en la base aérea

Imagen del vuelo que cubría la ruta Dublín a Roma

Publicidad

Mundo

Meghan Markle y su padre Thomas Markle

Detienen a Thomas Markle, suegro de Enrique de Inglaterra, por presunta posesión de pornografía infantil

Bandera de la Unión Europea

La OTAN activa por primera vez helicópteros españoles en Rumanía mientras Bruselas insiste en el kit de emergencia

Joven iniciando la app TikTok

Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" de contenido dañino para la salud mental de los usuarios

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @mercedesschlapp de Mercedes Schlapp anfitriona de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en ingles) que muestra al senador brasileño Flávio Bolsonaro (c) hablando junto al presidente de CPAC, Matt Schlapp (d), durante la reunión anual de la CPAC este jueves, en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Palm Beach, en la que podría suponer su primera aparición pública tras viajar a Estados Unidos al perder las...
ELECCIONES BRASIL

Flávio Bolsonaro reaparece en Estados Unidos tras abandonar Brasil

Imagen del vuelo que cubría la ruta Dublín a Roma
Francia

Investigan al piloto y al copiloto de un vuelo a Roma afectado por falsa amenaza de bomba por no querer aterrizar en la base aérea

Ébola en el Congo
Brote ébola

Evacúan a Londres a un médico británico contagiado de ébola en el Congo

El médico se encuentra en la unidad de aislamiento del Royal Free Hospital de Londres "altamente especializada y específica diseñada para este objetivo".

Trump culpa a los votantes del desplome de las bolsas tras la derrota republicana
ESTADOS UNIDOS

Trump culpa a los votantes del desplome de las bolsas tras la derrota republicana

La histórica derrota electoral provoca tensiones en el entorno del presidente estadounidense. Mientras, crecen las críticas por la guerra de Irán y la Justicia frena uno de sus grandes proyectos en Washington.

Imagen de la bandera de Irlanda

Evacuada la sede de la televisión pública de Irlanda por un aviso de bomba

Imagen de archivo de una ambulancia en Francia

Dos menores muertos y 16 heridos en un accidente de autobús en el este de Francia

Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad

Fernando Cocho, sobre los ciberataques: "El objetivo de este tipo de ataques es meter miedo a la población, tensionar a la sociedad"

Publicidad