La OTAN activa por primera vez helicópteros españoles en Rumanía mientras Bruselas insiste en el kit de emergencia

La guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en el este de Europa mantienen en alerta a la OTAN. Por primera vez, la Alianza ha solicitado la intervención de helicópteros españoles desplegados en Rumanía ante la detección de drones no identificados.

Al mismo tiempo, Bruselas vuelve a insistir en la necesidad de que los ciudadanos estén preparados para afrontar posibles emergencias y recomienda disponer de un kit con suministros básicos en casa.

Primera activación de helicópteros españoles ante drones

Dos helicópteros NH-90 del Destacamento 'Paznic', deplegados en Rumanía, se han activado por primera vez después de que detectaran drones no identificados en la zona, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Los aparatos fueron movilizados ante la presencia de estos dispositivos, aunque los drones desaparecieron antes de que fuese necesario neutralizarlos. Por ese motivo, los helicópteros refresaron a la base aérea de Mihail Kogalniceanu, donde se desarrolla la operación 'Persistent Effort', en el flanco este de la OTAN.

El EMAD considera que este episodio supone un hito para las Fuerzas Armadas españolas, al tratarse del primer 'Alpha Scramble' de un helicóptero nacional desplegado en una misión internacional de la Alianza. Una capacidad especialmente relevante ante la amenaza que representan los drones para el espacio aéreo aliado.

Los NH-90 llegaron al destacamento el pasado octubre y complementan las capacidades de los cazas F-18. Así lo ha explicado el jefe del contingente, el teniente coronel Alberto Calvo López, que ha destacado la flexibilidad de los helicópteros frente a amenazas de baja cota, baja velocidad o comportamiento menos convencional.

El despliegue español está integrado por unos 200 aviadores del Ejército del Aire y del Espacio. Desde su llegada, el contingente ha realizado 37 salidas de 'Alpha Scramble' y neutralizó un dron ruso el pasado 16 de agosto de 2026. Su cometido es contribuir a la disuasión y protección del espacio aéreo aliado ante las tensiones en el mar Negro.

Bruselas insiste en preparar un kit de emergencia para 72 horas

Mientras se refuerza la vigilancia militar en Europa, la Comisión Europea ha presentado nuevas recomendaciones para que los ciudadanos puedan afrontar por sí mismos las primeras 72 horas de una emergencia, hasta que los servicios de asistencia puedan intervenir.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado cuatro nuevas guías durante la inauguración del noveno Foro Europeo de Protección Civil, celebrado en Bruselas. Las recomendaciones incluyen preparar mochilas con suministros esenciales, formar a los menores en las escuelas, adaptar los planes de evacuación a las personas con discapacidad y mejorar la comunicación de riesgos.

La primera guía recupera una recomendación que Bruselas ya trasladó en 2025: disponer de agua potable, alimentos, medicamentos y otros productos básicos para garantizar la autonomía familiar durante tres días. También aconseja preparar mochilas para evacuaciones rápidas, elaborar planes familiares y adquirir conocimientos prácticos, como primeros auxilios o cocinar sin electricidad.

Las directrices plantean, además, formar al profesorado para enseñar a los menores cómo actuar ante una catástrofe, sin generar miedo o ansiedad. En el caso de las personas con discapacidad, se propone adaptar las alertas, los transportes, los refugios y los procedimientos de evacuación a sus necesidades.

La última guía se centra en garantizar que las autoridades proporcionen información clara y accesible antes, durante y después de una emergencia, así como en combatir la desinformación.

Europa pide estar preparada para "lo peor"

Lahbib ha advertido de que la Unión Europea afronta amenazas cada vez más complejas, desde fenómenos meteorológicos extremos y ciberataques hasta sabotajes y posibles conflictos armados. "No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Vivimos en una peligrosa zona gris, y esa zona gris puede volverse roja en un abrir y cerrar de ojos", ha señalado.

La comisaria también ha recordado el apagón que afectó a España y Portugal como ejemplo de cómo una crisis puede extenderse rápidamente a distintos sectores. Según ha explicado, el Mecanismo de Protección Civil de la UE se activó más de 60 veces durante el último año.

Las recomendaciones no tienen carácter vinculante y forman parte de la Estrategia Europea de Preparación ante Emergencias, adoptada en marzo de 2025.

Por último, Lahbib ha anunciado que propondrá instaurar el 23 de octubre como Día Europeo de la Preparación, con la intención de celebrar su primera edición en 2027.

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