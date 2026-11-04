Midterms 2026: Los demócratas arrebatan a los republicanos el poder en las dos cámaras en Estados Unidos

La marea azul se ha impuesto en Estados Unidos arrebatando a los republicanos el control del Congreso. No resistieron ni los bastiones tradicionales como Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio. Los demócratas recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo. Y, aunque los republicanos resistieron en Florida, la oposición logró también su objetivo más difícil: dar un vuelco al Senado

Todas las encuestan apuntaban a que Trump iba a ser castigado por su gestión en las elecciones de medio mandato, pero la realidad ha superado a la previsión y el presidente estadounidense tendrá que afrontar el último tramo de su mandato hasta las próximas presidenciales con una oposición que si quiere podrá bloquear su agenda.

En Texas, el pastor presbiteriano y educador James Talarico se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado federal por ese estado en 38 años. El gobernador republicano Greg Abbott, que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo, cayó ante la demócrata Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera latina en ocupar el cargo y pone fin a más de tres décadas de dominio conservador. Donald Trump, culpabilizó a Greg Abbott, por su derrota y le acusó de haberse convertido en un "republicano solo de nombre" en los últimos seis meses. Abbott volvió a su "fórmula original" y "eso no fue muy bueno", dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social

En Kansas, otro talismán de los republicanos, Adam Hamilton rompió una racha de casi un siglo sin que un demócrata lograra ser elegido al Senado federal por ese estado.

El control de la Cámara Alta dará además a los demócratas poder para condicionar decisiones de política exterior y bloquear la confirmación de candidatos al Tribunal Supremo.

En plena noche electoral, el mandatario intentó desmarcarse de la derrota culpando del revés republicano a que su nombre no figuraba en la papeleta y llegó a afear a Abbott, uno de sus principales aliados, por alejarse de él. "No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", escribió.

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California, según las proyecciones de AP y NBC News. EFE mvg/eav

Un juez amplió el plazo para el conteo de votos en el condado de Westchester (Nueva York), que forma parte de un distrito congresional clave, hasta el miércoles a las 11:00 horas de la mañana tras un fallo técnico en las máquinas.

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