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Flávio Bolsonaro reaparece en Estados Unidos tras abandonar Brasil

El senador brasileño participó en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Florida.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @mercedesschlapp de Mercedes Schlapp anfitriona de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en ingles) que muestra al senador brasileño Flávio Bolsonaro (c) hablando junto al presidente de CPAC, Matt Schlapp (d), durante la reunión anual de la CPAC este jueves, en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Palm Beach, en la que podría suponer su primera aparición pública tras viajar a Estados Unidos al perder las...

Flávio Bolsonaro junto al presidente de CPAC, Matt Schlapp, durante la reunión anual en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Donald Trump en Palm Beach. EFE/@mercedesschlapp

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Blanca Muñoz
Publicado:

Acompañado de su hermano y exdiputado Eduardo Bolsonaro, y vestido con un esmoquin negro, el senador brasileño Flávio Bolsonaro reaparecía ayer en público en Estados Unidos durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Es su primera aparición presencial desde que abandonó Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva el mes pasado.

La conferencia, que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del conservadurismo estadounidense e internacional, fue celebrada en celebrada en Mar-a-Lago, la propiedad privada del presidente estadounidense, Donald Trump.

Imágenes difundidas desde el evento muestran al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en el encuentro conservador, donde tenía prevista su participación en un foro durante la gala de la conferencia, junto al actor estadounidense Jim Caviezel, que encarnará a su padre en la película biográfica Dark Horse. Precisamente, la presunta financiación ilegal de esta producción es uno de los asuntos que están bajo investigación judicial en Brasil, acusación que niega el senador.

Aunque la intervención en Florida no ha sido publicada íntegramente, en un clip difundido en X por un periodista conservador brasileño, Bolsonaro afirmó que "todo estaba bajo el control de Dios" y que las "puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas", en un fragmento en el que el senador habló sobre su fe y sus expectativas de futuro.

"A la tumba"

Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre y, en una entrevista publicada por The New York Times, se negó a revelar cómo consiguió salir de Brasil. "Me lo llevaré a la tumba", dijo sobre los detalles de su viaje, aunque negó haber recibido ayuda de "absolutamente nadie, de ningún gobierno": "Fui yo solo".

El diario informó en otra publicación de que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que lo trasladó a Miami y que su entrada a Estados Unidos fue autorizada directamente por Trump. También señaló que uno de los principales asesores del presidente argentino, Javier Milei, lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que Washington facilitara su salida de Brasil.

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