Las tensiones geopolíticas agravan la crisis energética mundial

El Estrecho de Ormuz continúa cerrado como consecuencia del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Mientras los hutíes siguen atacando a Arabia Saudí. Hace unos días, los rebeldes obligaban a cerrar un oleoducto con capacidad para 7 millones de barriles diarios. También controlan el Estrecho de Bab el Mandeb, en el Mar Rojo, clave para el comercio mundial.

"Cuanto más tiempo permanezca bloqueado el estrecho, mayor será el coste global", sentencia Khaled Khiari, Subsecretario general de la ONU. Y ya se está notando en los precios. Jesús del Amo Lamborena, economista, habla de "una subida de los precios de la gasolina". En junio, pagábamos un euro y medio por un litro de gasolina y 1,75 euros por el diésel. Ahora la gasolina ya roza los 2 euros y el diésel los supera. "Antes me costaba 40 euros llenar el depósito, ahora no me da ni para la mitad", denuncia un joven.

La subida llega también a la luz y al gas

Las tensiones geopolíticas provocan el encarecimiento de gas, materias primas, transportes y electricidad. En este último caso, el recibo de un hogar medio con tarifa regulada ronda ya los 47,70 euros en lo que va de septiembre, un 34 % más que hace un año. "Se va notando en todo, en los precios del consumo diario", critica un vecino.

Consejos para ahorrar

Mientras peligre el comercio internacional, la crisis energética seguirá teniendo consecuencias directas sobre las familias y sobre el coste de productos y servicios. Por ello, del Amo recomienda seguir una serie de consejos: "Vigilar nuestro consumo, potenciar nuestros ahorros e intentar apostar por el coche eléctrico y transporte compartido". El objetivos es minimizar su impacto.