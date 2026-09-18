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Encuentran muerta a otra joven estudiante en México con signos de violencia tras dos días desaparecida

La joven, estudiante de Medicina, había salido el lunes 14 de septiembre de una guardia médica y tomó un vehículo de plataforma; a partir de ese momento, su familia no volvió a tener noticias de ella.

Encuentran muerta a una joven estudiante mexicana con signos de violencia después de dos días desaparecida

Encuentran muerta a una joven estudiante mexicana con signos de violencia después de dos días desaparecida Efe

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Pepe Ribas
Publicado:

La estudiante mexicana Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, fue encontrada muerta con signos de violencia tras permanecer al menos dos días desaparecida en Zapopan, Jalisco. La joven, estudiante de Medicina, había salido el lunes 14 de septiembre de una guardia médica y cogió un vehículo de plataforma. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias de ella. Según fuentes consultadas por Efe

El cuerpo fue encontrado dos días después sin vida

El cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre en un sembradío situado en el Camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Las Agujas. Cerca del lugar también fue encontrada una motocicleta quemada, aunque la Fiscalía todavía no ha confirmado si está relacionada con el crimen o si fue utilizada para trasladar el cuerpo. Pero no está confirmado que la motocicleta esté relacionada con la desaparición o con el traslado de Karla.

La familia pide que se esclarezca el crimen

La familia exige que se esclarezca el crimen y que los responsables sean detenidos. Su hermano, Carlos Pérez, ha reclamado públicamente una investigación inmediata y ha convocado movilizaciones para exigir justicia. Tras el hallazgo, estudiantes de varias universidades se manifestaron para reclamar mayor seguridad en los alrededores de los centros educativos. El caso se produce en un contexto de preocupación por la violencia contra mujeres y estudiantes en México, después del asesinato de la estudiante española de intercambio Claudia Tacoronte en Morelos.

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