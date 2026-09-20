El sospechoso del caso Madeleine McCann prepara unas memorias para contar "su versión de los hechos"

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, Christian Brueckner, estaría preparando unas memorias en las que pretende ofrecer su propia versión de los hechos, según fuentes citadas por el diario británico Mirror.

Brueckner, de 49 años, habría comenzado a trabajar en un primer borrador y se habría puesto en contacto con al menos un escritor profesional para ayudarle a redactar el libro. Su intención sería publicarlo tanto en alemán como en inglés.

Una fuente próxima a Brueckner asegura que el alemán está "desesperado por contar su versión de los hechos" y que considera que escribir sobre su supuesta inocencia podría ayudarle. "En definitiva, también lo ve como una forma de obtener ayuda económica", añade.

El detective retirado de la Policía Metropolitana de Reino Unido Kevin Moore, que participó en las primeras investigaciones sobre la desaparición de Madeleine, se ha mostrado crítico con la posibilidad de que Brueckner publique sus memorias. "No lo compraré. Es abominable", ha declarado al Mirror.

Nunca ha sido acusado por la desaparición

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007, cuando tenía tres años, del apartamento turístico en el que se alojaba con sus padres y sus hermanos en Praia da Luz, en el Algarve portugués.

Brueckner nunca ha sido acusado formalmente por la desaparición de la menor. Sin embargo, en 2020, 13 años después de los hechos, la Policía alemana lo identificó como el principal sospechoso del caso. Él ha negado siempre cualquier implicación y sostiene que es inocente.

El propio Brueckner reconoció posteriormente al Mail on Sunday que se encontraba cerca del apartamento de la familia McCann la noche en que Madeleine desapareció.

"Estaba en la playa, no muy lejos del hotel de Maddie, vendiendo drogas. Había estado en España e introduje la marihuana de contrabando en Portugal", afirmó.

Según su relato, la Policía lo detuvo hasta tres veces en su furgoneta durante aquella noche, aunque finalmente no registró el vehículo. "Por suerte, no encontraron las drogas", aseguró.

Brueckner también ha explicado que durante años evitó hablar públicamente sobre dónde se encontraba aquella noche porque, según su versión, los investigadores pretendían incriminarlo por la desaparición de Madeleine. "He guardado silencio porque la policía quiere incriminarme por el caso Maddie", declaró.

Una nueva cita judicial en Alemania

Las posibles memorias llegarían mientras Brueckner afronta una nueva etapa judicial en Alemania. El sospechoso deberá comparecer ante un tribunal alemán en una vista de apelación relacionada con una condena por violación de la que fue absuelto en 2024.

La vista está prevista para enero y podría desembocar en un nuevo juicio.

Una fuente próxima al caso en Alemania citada por The Sun considera que la nueva cita judicial supone un cambio relevante para quienes esperan que Brueckner pueda ser acusado por la desaparición de Madeleine.

"El sistema alemán implica que se tendrá en cuenta cada detalle del juicio original, y la jueza que lo preside es increíblemente perspicaz. No se le escapará nada", afirmó la fuente.

Según esta misma persona, los investigadores del caso Madeleine perciben ahora una mayor disposición para que el procedimiento se repita y se adopten medidas contra Brueckner.