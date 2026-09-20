Nuevo enfrentamiento entre el rey Carlos III y Charles Spencer, hermano de Lady Di

La monarquía británica tiembla ante el inminente lanzamiento del libro de memorias de Charles Spencer, Swan Song Diana. My Sister que verá la luz el próximo 23 de septiembre. En su libro el hermano de Lady Di desvela la conversación secreta telefónica que mantuvo con el que entonces era su cuñado, días después del trágico accidente que le costó la vida a Diana. Spencer no veía con buenos ojos que sus sobrinos William y Guillermo de 15 y 12 años caminaran detrás del feretro de su madre, mientras que casa Real exigía ese protocolo. A Spencer le parecía que podría suponer una tortura psicológica para unos niños que acababan de perder a su madre: "Se puso furioso, sería el término adecuado, y empezó a arremeter contra mi familia en su conjunto, diciendo que su sentido del deber no estaba a la altura; estuvo despotricando un buen rato. No sé cuánto tiempo exactamente, pero fue un periodo considerable.

Carlos III: "Nos olvidaremos de ella bastante pronto"

Yo simplemente escuchaba. Luego se detuvo y pensé: "Vaya, ahora se va a serenar y dirá algo más apropiado". Pero entonces dijo: Ante la pregunta de qué le pasó por la cabeza cuando escucho semejante expresión, Spencer recuerda que: "Bueno, no estoy seguro de poder decir exactamente qué se me pasó por la cabeza, pero me quedé realmente atónito". Y simplemente... tras un silencio de asombro, dije: "No puedo creer que acabes de decir eso". Y le colgué".Spencer insiste en que esas fueron exactamente las palabras que le dirigió su ex cuñado:"Puedo asegurar aquí y ahora que esas fueron exactamente las palabras que pronunció. Solo he hablado por teléfono con el príncipe Carlos en dos ocasiones en toda mi vida. Estaba sumamente atento a lo que decía. Y esas son precisamente sus palabras". Spencer no dudó en contárselo a su entono más cercano: "Se lo conté de inmediato a mis amigos y familiares, a los más cercanos, porque aquello era algo monstruoso".

¿Nuevo ataque para Buckingham?

Son declaraciones que ponen de nuevo en jaque la estabilidad de Buckingham por lo que la respuesta de la Corona Británica no se ha hecho esperar , rompiendo así su histórica regla del silencio: "El dolor por la pérdida de un familiar puede nublar el juicio y afectar a la capacidad de discernimiento".El conde Spencer es rotundo cuando le cuestionan si realmente el Rey Carlos fue tan duro con sus palabras: "Bueno, yo estoy diciendo la verdad". Hace casi tres décadas que Lady Di perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en Paris junto a su pareja Dodi Al-Fayed, sin embargo lejos de caer en el olvido, Diana de Gales sigue viva en la memoria colectiva.