Marruecos refuerza la frontera con Ceuta y ensaya su respuesta ante posibles nuevos asaltos

Marruecos prepara su frontera ante un posible aumento de la presión migratoria sobre Ceuta. Las autoridades han desplegado un dispositivo especial en los alrededores de la valla y del paso de Bab Sebta, donde varias unidades de seguridad han participado en un simulacro para entrenar su respuesta ante posibles intentos de entrada.

Las imágenes difundidas muestran a los agentes desplegados junto al perímetro fronterizo, equipados con material antidisturbios y realizando movimientos coordinados. Un operativo con el que Marruecos exhibe la preparación de sus fuerzas ante cualquier incidente que pueda producirse en uno de los principales puntos de acceso a Ceuta.

Un despliegue preventivo junto a la valla

El dispositivo reúne a diferentes cuerpos de seguridad marroquíes, que han realizado ejercicios de intervención y control en las inmediaciones de la frontera. Los agentes practican cómo actuar ante una eventual llegada de grupos numerosos y cómo contener un posible intento de superar el perímetro.

La operación se ha desarrollado también en las proximidades de Bab Sebta, el paso fronterizo que conecta el territorio marroquí con Ceuta. Durante el dispositivo, el tránsito por este punto llegó a quedar interrumpido temporalmente.

El despliegue tiene, por tanto, un marcado carácter preventivo. Por el momento no consta que se haya producido un nuevo intento de entrada ni que exista un grupo de migrantes concentrado frente a la frontera.

Las alertas que han puesto el foco en Ceuta

La movilización se produce en un contexto de mensajes y avisos difundidos en redes sociales sobre posibles nuevos intentos de entrada a la ciudad autónoma. Algunas de estas informaciones sitúan incluso en los próximos días una posible movilización hacia la frontera.

Sin embargo, estas alertas no equivalen a una confirmación de que vaya a producirse un nuevo asalto. La situación sobre el terreno, según las informaciones disponibles, es de vigilancia y prevención.

Marruecos ha optado así por anticiparse y preparar a sus unidades ante un eventual escenario de presión sobre la frontera.

La frontera, bajo vigilancia

El refuerzo llega después de otros episodios recientes de tensión migratoria en el entorno de Ceuta. Las autoridades de ambos lados mantienen especial atención sobre los movimientos que puedan producirse en las zonas próximas al perímetro.

Mientras Marruecos muestra su dispositivo y entrena a sus agentes, en el lado español se mantiene también la vigilancia habitual de la frontera. Por ahora, el escenario es de preparación ante una posible incidencia, no de un nuevo intento de entrada confirmado.

Las imágenes del simulacro dejan así una fotografía clara: agentes desplegados, escudos y material antidisturbios frente a la valla y un operativo preparado para reaccionar si se produce una nueva presión migratoria sobre Ceuta.