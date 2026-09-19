Un hombre mata a su padre tras rociarlo con ácido y aceite hirviendo

Un hombre de 38 años ha sido extraditado desde Brasil a Argentina acusado de matar a su padre después de arrojarle aceite, presuntamente hirviendo, y otra sustancia corrosiva sobre la cabeza en un apartamento del barrio porteño de Recoleta.

La víctima, de 76 años, sufrió quemaduras de tercer grado en cerca del 80% del cuerpo y murió el 14 de julio de 2025, casi un mes después del ataque, a consecuencia de un choque séptico y un fallo multiorgánico.

Su hijo está investigado por un delito de homicidio agravado, castigado en Argentina con prisión perpetua. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 17 de Buenos Aires, según informa 'La Nación'.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 20 de junio de 2025. La víctima acudió al apartamento de su hijo después de que este lo llamara porque se encontraba mal.

Horas después, el fallecido llegó solo al Hospital Rivadavia con la ropa empapada y quemaduras graves en la cara, el cuello, el torso, los brazos y las piernas. Antes de ser ingresado en cuidados intensivos, únicamente pudo explicar que había tenido "problemas en casa".

El personal sanitario advirtió de que el líquido que impregnaba su ropa deterioraba los guantes de látex e irritaba los ojos de quienes lo atendieron. Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado al Sanatorio Agote, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento.

Viajó a Río de Janeiro horas después

Los investigadores sostienen que el acusado arrojó sobre su padre una sustancia que todavía no ha sido identificada por completo. Los análisis realizados en un sillón localizado en la vivienda detectaron restos de aceite, por lo que una de las hipótesis es que utilizó aceite hirviendo y posteriormente otro producto corrosivo, posiblemente ácido.

Durante el registro del apartamento, los agentes también encontraron cuatro botellas de plástico que contenían un líquido similar al alcohol etílico y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Ese mismo día, el hijo tomó un vuelo desde el aeroparque Jorge Newbery con destino a Río de Janeiro. El avión aterrizó en Brasil durante la madrugada del 21 de junio y el sospechoso no había comprado billete de regreso.

El hombre se alojó en varios hoteles de Río de Janeiro hasta que fue detenido por la Policía brasileña después de protagonizar un incidente en la vía pública en la zona de Copacabana. Interpol comprobó entonces que existía contra él una orden internacional de detención.

La Justicia argentina ha ordenado que una junta integrada por especialistas en neurología, psicología y psiquiatría evalúe el estado mental del acusado y determine si comprendía sus actos cuando se produjo el ataque.