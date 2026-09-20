Dos muertos y 450 vuelos afectados por un ataque con casi 200 drones contra Moscú

Rusia ha interceptado este domingo al menos 186 drones ucranianos en los accesos a Moscú durante uno de los mayores ataques aéreos registrados contra la capital y su región desde el comienzo de la guerra. La ofensiva ha causado daños en una refinería de petróleo, ha dejado dos muertos y más de 20 heridos y ha alterado gravemente el tráfico aéreo.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado durante la madrugada y la mañana de la llegada de sucesivas oleadas de aeronaves no tripuladas. En sus comunicaciones, recogidas por la agencia rusa TASS, ha elevado progresivamente el balance hasta los 186 aparatos neutralizados por las defensas antiaéreas.

"Se han derribado un total de 35 drones más. Los equipos de emergencia están trabajando en las zonas donde cayeron los fragmentos", ha señalado Sobianin en una de sus últimas actualizaciones.

Pese al despliegue de los sistemas defensivos, el impacto de varios proyectiles y la caída de restos han provocado daños en un sector de una refinería de petróleo de Moscú. Los servicios de rescate y los bomberos permanecen desplegados tanto en el perímetro del complejo industrial como en otros puntos afectados.

Dos muertos y 21 heridos

Las autoridades rusas habían señalado inicialmente que no se habían registrado víctimas. Posteriormente, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, confirmó la muerte de dos personas y elevó a 21 el número de heridos.

Los fallecidos son una mujer de 44 años y un hombre de edad avanzada que se encontraban en sus viviendas cuando fueron alcanzadas durante el ataque, según la versión facilitada por el gobernador.

De los 21 heridos, 15 han tenido que ser hospitalizados, entre ellos tres menores. Al menos once localidades de la región de Moscú han comunicado daños de distinta consideración como consecuencia del impacto o de la caída de fragmentos de los drones derribados.

El Comité de Instrucción de Rusia ha abierto una causa penal por un presunto ataque terrorista contra objetivos de la capital y de su región. Las autoridades continúan inspeccionando las zonas afectadas y evaluando los daños materiales.

Cerca de 450 vuelos afectados

La ofensiva también ha provocado importantes alteraciones en los aeropuertos moscovitas. Cerca de 450 vuelos han sido cancelados o aplazados debido a las restricciones temporales adoptadas durante el ataque.

En Sheremétievo, el principal aeropuerto de la capital rusa, más de 30 vuelos han sido cancelados y alrededor de 250 han sufrido retrasos, de acuerdo con el diario 'Kommersant'.

Parte de los aviones que se dirigían a estas instalaciones fueron desviados a otros aeropuertos. El servicio de prensa de Sheremétievo ha explicado que las aeronaves llegarán a su destino una vez que se levanten las restricciones y pueda restablecerse la actividad con seguridad.

El ataque coincide con el tercer y último día de las elecciones legislativas en Rusia. Los colegios electorales permanecen abiertos durante una jornada marcada por la intensificación de las incursiones ucranianas en territorio ruso y por el amplio despliegue de las defensas aéreas alrededor de Moscú.