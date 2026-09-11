"Tenemos que actuar más deprisa": Bruselas alerta de que "es demasiado tarde" para preparar la defensa europea de cara a 2030

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, alega que plantear la preparación de la defensa europea de cara a 2030 es "demasiado tarde" debido al aumento de amenazas contra Europa. La política estonia lo ha planteado en una entrevista para el diario belga 'Le Soir'.

"Estamos examinando el estado de preparación de la defensa para 2030 y me parece que es demasiado tarde", reclama Kallas. Ha advertido que estamos constantemente hablando de "ataques híbridos" y considera que se queda corto para describir la situación en Rusia, pues "no deja de escalar y pone a prueba hasta dónde puede llegar". "'Ataques híbridos' es una definición un poco vaga de lo que pasa realmente", ha afirmado.

Además, la ex primera ministra señala que la UE está estudiando qué más pueden hacer para defenderse y denuncia que hay "'diplomáticos' que no lo son realmente" y que desde embajadas reclutan a pequeños delincuentes para cometer actos de sabotaje.

La propuesta de Kallas que ha sido rechazada por las capitales

Para poder afrontar estas amenazas cada vez mayores, Kallas ha informado de que ha propuesto crear un grupo de alto nivel en el que se reúnan expertos que puedan plantear medidas concretas que aceleren la defensa europea.

A pesar de su iniciativa por conseguir una Europa más segura, confiesa que ha tenido una fuerte oposición entre las capitales, lo que le ha llevado a cancelar la presentación y la puesta en marcha. "Los Estados miembros se opusieron realmente a esa idea. Muy bien, busquemos otras soluciones. Pero no renuncio a ese objetivo: tenemos que actuar más deprisa", ha declarado la representante.

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