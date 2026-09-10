Trump ofrece 5.000 dólares a cada adulto de EEUU si su partido gana las elecciones de noviembre

Es la última gran idea de Donald Trump: ofrecer 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido, el republicano, consigue retener la mayoría en ambas cámaras en las próximas elecciones de noviembre.

Promesa que le costaría 1 billón 360.000 dólares y que se supone se haría realidad como “cheque del Gobierno” que se entregaría a cada ciudadano estadounidense mayor de edad.

Trump daría el dinero en cheques federales como ya se hizo durante la pandemia

5.000 dólares de premio para conseguir que los republicanos mantengan en las elecciones de medio mandato en noviembre su actual mayoría en las dos cámaras del Congreso estadounidense: la Cámara de Representantes y el Senado.

Anuncio controvertido que llega ahora que todas las encuestas coinciden en indicar la caída en popularidad de Trump hasta mínimos nunca vistos y la alta probabilidad de que pierda la mayoría en, al menos, una de las cámaras.

El presidente ya ha advertido que de perder sería el "infierno"

Los datos son tan malos que Trump ha pedido a sus votantes que afronten las legislativas como si él mismo volviera a ser candidato y ha prometido recorrer todos los estados donde podrían perder para conservar el control del Congreso.

La derrota de su partido tendría, además, un coste peligroso para el presidente: una Cámara en manos demócratas podría abrir nuevas investigaciones, emitir citaciones contra altos cargos de la Administración o reactivar incluso la amenaza de un tercer impeachment.