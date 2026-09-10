La imagen que demuestra que Vivas y el delegado del Gobierno abordaron la migración tres días antes de la entrada masiva

La situación migratoria en Ceuta ya estaba sobre la mesa tres días antes de la entrada masiva registrada el 30 de julio. El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, se reunió el día 27 con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en un encuentro en el que ambos abordaron esta cuestión.

Una reunión tres días antes

La reunión cobra relevancia ahora, cuando se revisan las actuaciones llevadas a cabo en los días previos a la crisis migratoria y el momento en el que se produjeron.

El encuentro entre Pérez y Vivas tuvo lugar el 27 de julio, mientras que la entrada masiva de migrantes en Ceuta se produjo tres días después, el 30. Según la información disponible, en aquella reunión ya se habló de la situación migratoria, aunque no se aportan más detalles sobre el contenido concreto de la conversación ni sobre las decisiones que pudieron adoptarse.

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