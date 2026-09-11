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Accidente Suiza

Un autobús turístico con 49 personas vuelca en Suiza provocando la muerte a varias de ellas

En el accidente en Suiza ha varios muertos y heridos aunque todavía no se han ofrecido cifras oficiales. El autobús chocó contra una barandilla antes de salirse de la carretera y volcar.

Accidente de autobús en Suiza

Un autobús con 50 pasajeros neerlandeses vuelca en Suiza provocando la muerte a varios de ellos | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Tragedia en Suiza donde un autobús turístico ha volcado en el cantón de Grisones, con casi medio centenar de pasajeros. Por el momento no hay un balance oficial, pero las autoridades han confirmado que hay varias personas muertas y heridas. El suceso tuvo lugar hacia las 16.45 horas (hora local).

El suceso ha sido calificado como un "grave accidente" por un portavoz policial, si bien no se conoce la cifra exacta de lesiones y decesos. Los agentes han informado de que más adelante se ampliarán los datos. Al lugar de los hechos, en Susch, una comuna contigua al este de Davos, se han movilizado fuerzas de intervención de fuera del cantón, como la policía cantonal de St. Gallen, más al norte.

Según las primeras informaciones el vehículo circulaba de Zernez hacia Susch cuando chocó contra la barrera de seguridad, antes de salirse de la carretera y quedar volcado sobre un costado, según el diario suizo 'Les Temps'. El autobús pertenece a una compañía neerlandesa y en él viajaban un total de 49 ciudadanos neerlandeses, incluido el conductor.

El cantón suizo de Grisones es el más oriental del país. A la espera de que trasciendan más datos, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su "más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida", mostrándose "profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente".

Además se ha comprometido a una "investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer todas las circunstancias que rodean este accidente".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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