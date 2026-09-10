Pelicot 2.0: Muere una mujer tras ser presuntamente drogada por su marido para que otros hombres la violaran

Un nuevo caso que recuerda a la historia de Gisèle Pelicot golpea Austria. Una mujer de 39 años ha muerto después de que su marido, supuestamente, la drogara y permitiera que hombres desconocidos la violaran, detallan varios medios como 'METRO'.

Su hija la encontró muerta y cubierta de sangre

Lo que se conoce del caso por el momento es que la mujer austriaca habría sido violada decenas de veces hasta que los servicios de emergencia recibieron la alerta el 25 de junio después de que su hija pequeña la encontrara muerta y cubierta de sangre.

En un principio, según relata la Policía en base a la información del citado medio, su marido de 51 años no era sospechoso, ya que dijo a los servicios de emergencia que su mujer había tenido un "accidente durante una relación sexual violenta". Las autoridades de Marchtrenk registraron su teléfono y descubrieron que había borrado una aplicación y se había deshecho de la cama en la que fue encontrada. Unos días antes, también había buscado información sobre cómo drogar a alguien.

Lo que la investigación reveló es que supuestamente permitía que hombres la violaran a cambio de unas 430 libras esterlinas.

El vecino la habría violado la noche de su muerte

Tanto el marido como el vecino de la pareja han sido arrestados y puestos bajo custodia. El vecino está acusado de violar a la mujer la noche de su muerte. En un mensaje que la Policía habría descubierto, el marido supuestamente le dijo a su vecino: "La emborracharé bien. Así podrás volver a acostarte con ella. El otro día se quejaba muchísimo". En otro mensaje de texto, supuestamente dijo: "Si funcionara, si tuviera drogas para violar a alguien, la pondría regularmente a tu disposición para que la violaras".

Una "red de violaciones más amplia"

Los fiscales señalaron que están investigando lo que podría ser una "red de violaciones más amplia".

Este caso recuerda al de Gisèle Pelicot, que fue violada repetidamente por hombres mientras su propio marido la drogaba. Pelicot llegó a convertirse en un símbolo feminista por testificar para denunciar la situación.

Su exmarido, Dominique Pelicot, fue declarado culpable de drogar y violar repetidamente a su esposa durante casi una década, e invitar a decenas de desconocidos a violarla.