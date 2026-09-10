Marruecos se niega a ser un "chivo expiatorio" para ajustar cuentas políticas

El Gobierno marroquí rompe su silencio y publica un comunicado ante la crisis abierta con España en el que lanza una serie de preguntas a España como: "¿Por qué no se deporta a los migrantes ilegales cuando el Gobierno marroquí se ha comprometido a recibirlos?, o ¿por qué se mantiene la acusación a Marruecos si no hay pruebas suficientes?". El texto del Gobierno marroquí termina señalando que se niegan a ser un "chivo expiatorio" para ajustar cuentas políticas.

El Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores advierte de que "el Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España. Rabat se pronuncia así en una declaración del Ministerio de Exteriores sobre las relaciones con España, y lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos". "Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", añade.

Marruecos también considera "lamentable que instituciones legislativas y judiciales de prestigio cometan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia". "Estos desaciertos, donde el discernimiento se ve eclipsado por la simplificación excesiva y el análisis objetivo por la retórica acusatoria, alimentan una estrategia de miedo perjudicial para todos", advierte.

"Los lamentables sucesos del pasado mes de julio"

En dicho comunicado se destacan las buenas relaciones alcanzadas con Madrid tras la declaración conjunta de 2022, sobre principios de "respeto mutuo, confianza mutua, diálogo continuo", que se tradujeron en "resultados tangibles", tanto económicos como en materia de seguridad y migración. "La cooperación en materia de migración siempre ha sido coordinada y eficaz. Los lamentables sucesos del pasado mes de julio exigen, sin duda, una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias, identificar cualquier injerencia, exponer cualquier manipulación y, sobre todo, garantizar que no vuelvan a ocurrir", señala el texto, que no hace mención expresa al cruce masivo a Ceuta.

"Hoy, dejando de lado toda controversia y retórica, el sentido común y el diálogo veraz exigen preguntas directas: ¿Por qué seguir formulando acusaciones contra Marruecos cuando no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta. "¿Por qué no se devuelve a los inmigrantes ilegales, a pesar de que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?", pregunta el Ministerio, que subraya que la respuesta corresponde a "las autoridades españolas competentes".

La proximidad geográfica

"La proximidad geográfica es una realidad inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, la convierten en una ventaja para el futuro", señala el Ministerio. "La ceguera estratégica, por el contrario, transformará esta ventaja en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes", concluye el departamento que encabeza Nasser Bourita.

Crisis Ceuta

Se trata de la primera reacción oficial tras el cruce masivo a Ceuta. Durante los pasados 30 y 31 de julio, entre 70.000 y 80.000 migrantes cruzaron de forma irregular desde Marruecos a la ciudad española, la mayor parte a nado, con un resultado de al menos 141 muertos, según estimaciones de organizaciones civiles. La gran mayoría retornó en los días siguientes, pero unos pocos miles continúan en Ceuta.