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Rusia ataca con drones la sede del Servicio de Seguridad en Kiev coincidiendo con la visita de Illa al país

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la embajadora de España en Ucrania están visitando la capital ucraniana.

Imagen de Salvador Illa durante su visita a Ucrania

Imagen de Salvador Illa durante su visita a Ucrania EFE

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Alba Gutiérrez
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Rusia vuelve a atacar Ucrania. Esta vez, han sido un ataque con drones contra la sede del Servicio de Seguridad situada en Kiev. Precisamente, dicho ataque ha coincidido con la visita del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, a la capital ucraniana.

En Kiev, ha estado acompañado por la embajadora de España. Hoy es el último día de su viaje a Ucrania, y se ha reunido con la monja catalana de origen argentino Sor Lucía Caram. Con ella ha recorrido las instalaciones de un hospital de la Guardia de la Frontera.

Albares condena "enérgicamente" el ataque ruso

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado "enérgicamente" el ataque ruso contra la sede del Servicio de Seguridad, en una "escalada inaceptable que va en contra de los civiles, del patrimonio y de la paz". Así lo ha comunicado en sus redes sociales. Además, ha detallado que dicho ataque se ha producido en los alrededores de la catedral de Santa Sofía, patrimonio mundial de la humanidad.

Del mismo modo, ha expresado todo su apoyo a la embajadora y al equipo de la Embajada, que realizan "un gran trabajo en condiciones muy difíciles". La diplomacia y el derecho "son más fuertes que la agresión", ha recalcado el ministro.

Zelenski denuncia este ataque y promete una respuesta "tangible"

El presidente de Ucrania ha denunciado este ataque ruso con drones a la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania en Kiev, un incidente del que todavía no se conoce un balance de víctimas. En sus redes sociales ha confirmado que un dron ruso ha impactado contra el edificio central del Servicio de Seguridad, "frente a la Catedral de Santa Sofía".

"Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Todos los afectados recibirán la asistencia necesaria. El dron iba dirigido directamente a la oficina del jefe del Servicio de Seguridad en ese edificio", ha afirmado el mandatario ucraniano, en referencia al responsable de la agencia, Oleksandr Poklad, con el que ha mantenido contacto telefónico.

Zelenski ha anunciado represalias tras el ataque y señala que Poklad tiene órdenes de dar "una respuesta adecuada y tangible a los rusos". "En la medida de lo posible, una que replique este ataque", ha apuntado, avanzando un ataque recíproco.

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