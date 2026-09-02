Putin carga contra Alemania por acusar a Rusia de los ataques con drones

El pasado 4 de agosto, un dron con explosivos fue descubierto en el aeropuerto de Leipzig, Alemania, cerca de aviones ucranianos. El objeto no explotó por un presunto fallo en el detonador. Días más tarde, los investigadores descubrieron otros dos drones y uno de ellos sí habría explotado cerca de una aeronave de carga.

Ahora, el Gobierno alemán ha acusado a Rusia de ser la culpable de estos ataques. Unas acusaciones que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado. Incluso, señala que Fridrich Merz, canciller alemán, utiliza a Rusia para justificar sus problemas económicos y políticos. “No goza de la confianza de sus ciudadanos, y es evidente por qué: no defiende los intereses nacionales, sino que los sacrifica”, dijo refiriéndose al canciller durante su última cumbre celebrada en Kirguistán. También le acusó de no tener pruebas: “¿Pero dónde están las pruebas? Pues bien, las han manipulado”.

El presidente ruso, en sus declaraciones, destacó también la cercanía de elecciones en Alemania. Sobre todo el caso de Sajonia, donde dijo que se pondría en cuestión “el futuro político de la élite gobernante alemana”.

En Europa, desde que comenzó la guerra, se ha detectado la presencia de drones en diferentes estados europeos. En el último año, este avistamiento se ha intensificado. Alemania, Rumanía, Polonia, Países Bajos o Dinamarca han denunciado su presencia. En algunos países, incluso, se vieron obligados a cerrar aeropuertos. Además, a mediados de agosto, dos cazas españoles se desplegaron y derribaron un dron, presuntamente ruso, que se encontraba en espacio aéreo rumano.

En su comparecencia, Putin también habló sobre la guerra en Ucrania, ante la que Europa se siente amenazada. Defendió que Rusia también estaría dispuesta a negociar por una paz duradera: “Nosotros también lo deseamos, pero no congelar la situación, sino poner fin a la guerra y lograr una paz duradera y completa en toda Ucrania y Europa, y estamos dispuestos a participar en este proceso de negociación con cualquiera que esté dispuesto a hacerlo”.

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