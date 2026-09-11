Varios drones recrean las Torres Gemelas por el 25° aniversario del 11 de septiembre

Un total de 2.977 luces, una por cada víctima del 11 de septiembre de 2001, se unieron para representar las Torres Gemelas sobre el puerto de Nueva York.

Esta exhibición conmemorativa calificada como 'obra de arte aérea' se realizó en colaboración con artistas, familiares de las víctimas, sobrevivientes y personal de primeros auxilios.

Es uno de los muchos homenajes que se han puesto en marcha para rendir homenaje a las víctimas del atentado de Nueva York que cambió el mundo.

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