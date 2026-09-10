La ONU cambia el mapamundi 450 años después para mostrar el tamaño real de África

La Asamblea General de Naciones Unidas ratificó el 4 de septiembre con 164 votos a favor, el voto en contra de Estados Unidos y seis abstenciones, una resolución liderada por Togo y respaldada por la Unión Africana (UA) que pide a los diferentes gobiernos de todo el mundo que organizaciones internacionales y educativas detengan el uso del mapamundi del modelo Mercator y utilizar otros que representan mejor el tamaño de África en comparación con el resto del mundo.

"Un mapa justo no cambia la geografía del mundo. Cambia la forma en la que se percibe el mundo. Y cuando nuestra perspectiva se vuelve más justa, sienta las bases para un mayor entendimiento, mayor respeto y paz entre las naciones", indica Robert Dussey, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación, Integración Africana y Togoleses en el Extranjero de dicho país, en su discurso de presentación ante la Asamblea.

La resolución, cuya aprobación califican sus impulsores de "un hito histórico hacia la equidad cartográfica mundial", no pide prohibir la proyección de Mercator ni por sustituirla en ámbitos como la navegación aérea o marítima.

El objetivo de esta medida es el de avanzar hacia una representación cartográfica más equitativa del mundo y alienta al uso de otras proyecciones cartográficas, como la proyección Equal Earth, creada en 2018 por Bernhard Jenny, Tom Patterson y Bojan Šavrič.

Dicha resolución pretende representar esta versión del mapa del mundo tanto en libros de texto, atlas, páginas web institucionales y mapas utilizados por los medios de comunicación.

El dominio del modelo Mercator durante siglos

Los mapas son herramientas fundamentales para movernos por el mundo desde hace siglos, pero la forma en que nos organizan y orientan son fruto de un consenso social que, por lo tanto, puede cambiar.

La primera versión del mapamundi que utilizamos hoy, conocido como Mercator, fue creada en 1569 y, desde entonces, no ha cambiado sustancialmente en su esencia matemática, según informan desde National Geographic.

Diseñada por Gerardus Mercator, consiste en una proyección cilíndrica que transformó meridianos y paralelos en líneas rectas y que distorsionó la dimensión real de los países, mostrando a la actual Francia (551.695 km²), por ejemplo, de un tamaño similar al de Angola (1.247 millones km²) o al de Colombia (1.142 millones km²).

En el contexto de la llegada de los españoles a América, la navegación cobró una gran importancia y, para lograr su objetivo era necesario usar mapas detallados que permitieran a los navegantes llegar a su destino.

Gerardus Mercator, un hombre humilde de Flandes, estudió y viajó hasta convertirse en un prestigioso geógrafo. De hecho, comenzó en 1542 a diseñar globos terráqueos para el emperador Carlos V, según recogen en National Geographic.

No obstante, el hito más destacado de su trayectoria llegaría en 1569, cuando publicó el mapa Mercator.

La intención de esta cartografía no era terrestre, sino marítima, y por esa razón algunas de las masas de tierra que representa no presentan un tamaño directamente proporcional al real, pues en el hemisferio norte algunas figuras aparecen más grandes de lo que realmente son y, en el sur, más pequeñas. A lo largo de los siglos, los mapamundis que se empleaban en todo tipo de instituciones han mantenido esa proporción, que fue útil en su momento, pero que no es fidedigna a la realidad.

La postura de EE.UU. y su contexto político

Estados Unidos es el único país que se ha opuesto a la resolución. La representante del país en la Asamblea rechazó la medida por la "agenda ideológica" del organismo "en lugar de centrarse en problemas reales".

"Esta resolución se burla del trabajo y el propósito de esta institución", sostiene EE.UU., argumentando que lo que se presentó como un intento inocuo de actualizar las proporciones cartográficas era parte del "proyecto ideológico mucho más amplio y radical al que pertenece".

A pesar de que han pasado cerca de 450 años de la era colonial, los países occidentales como EE.UU. han sido a lo largo de la historia junto a las naciones de Europa los países en los que se ha concentrado la mayor parte del poder a nivel internacional.

De hecho, el presidente de este país, Donald Trump, ya ha manifestado en numerosas ocasiones sus intenciones de ampliar el territorio estadounidense de manera oficial, refiriéndose tanto a Venezuela como a Canadá y a su estado 51, o a Groenlandia y al estrecho de Ormuz como territorios locales, algo que ha provocado varias tensiones en el panorama político internacional.

Sin embargo, el poder empieza a relocalizarse en otros lugares del mundo, como es el caso de China, un país que a lo largo de los últimos años se ha ido convirtiendo en el principal rival de Estados Unidos como socio de Europa y, ante las decisiones de Trump, los choques entre países cada vez cuestionan el liderazgo de este país americano, motivo que podría influir en un cambio de postura de Europa en la Asamblea de la ONU, al reconocer de forma casi unánime esta representación más fiel a la realidad tras haber utilizado la antigua de Mercator durante los últimos cuatro siglos.

Ucrania se abstiene en la votación

Ucrania, por su parte, confirmó en la Asamblea su apoyo a los esfuerzos para corregir las distorsiones históricas que afectan a África y otras partes del Sur Global, pero rechazó la forma en que algunos mapas que utilizan Equal Earth representan el territorio ucraniano ocupado por Rusia.

Su representante advirtió que respaldar la proyección inadecuadamente podría abrir una "caja de Pandora", permitiendo que los mapas generen ambigüedad sobre los territorios en disputa.