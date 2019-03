Un superviviente: "Nadie abrió los portones, nos cansamos de gritar"

Sobrevivientes de la tragedia registrada hoy en la Granja Penal de Comayagua (Honduras), donde murieron más de 350 reos atrapados en un incendio, aseguraron hoy que se salvaron porque rompieron el techo de sus celdas al ver que ninguna autoridad del recinto les ayudaba.

"A pura gracia de Dios nos pudimos salvar, queremos dar a conocer que lo que sucedió fue por puro descuido", dijo a Efe uno de los sobrevivientes quien, al igual que otros dos compañeros, no quiso identificarse para evitar represalias de las autoridades.

"Tenemos que hablar por las personas que ya están muertas, porque ya los muertos no pueden hablar", agregó. "Nadie abrió los portones, nos cansamos de gritar; tuvimos que saltar nosotros cuando ya (el centro penal) agarró fuego en forma; tuvimos que saltar por el (techo de) zinc para afuera", relató otro de los reos.

"No sabemos cómo fue, (no) nos dimos cuenta hasta que vimos humo (...) el fuego fue tan tremendo que no podíamos salir de la bartolina (calabozo), gracias a Dios estamos vivos", dijo a los periodistas, por su parte, otro sobreviviente que se identificó como Heber López Hernández.

"La Policía como pudo nos ayudó, no hubo disparos, como dicen (...); como pudimos, rompimos el techo para poder salir", refirió López Hernández contradiciendo otras versiones de sobrevivientes.

Tras desatarse el incendio, cerca de la medianoche del martes, los reos pidieron ayuda para salir de sus celdas y salvarse, pero no la recibieron, según los tres supervivientes que hablaron con Efe en el lugar de la tragedia. "Tuvimos que romper el zinc y podernos salir", coincidió un tercer recluso, quien señaló que el funcionario responsable de abrir las celdas "tiró las llaves" y abandonó el lugar.

"El enfermero, que tiene compañerismo, fue el que abrió; aun cuando lo estaban quemando las llamas logró abrir las bartolinas", y gracias a esa acción "hay cierto personal que está vivo", agregó.