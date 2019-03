Siete toneladas de bombas cayeron sobre el búnker de 'Mono Jojoy'

Una emboscada en plena selva con aviones de combate que culminó con el bombardeo del refugio del líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 'Mono Jojoy' acabó con su vida. La operación Sodoma es el golpe más contundente a las FARC en sus 50 años de historia.

A las dos de la madrugada, hora en la que se sabía que el Mono Jojoy se levantaba a estudiar informes, siete toneladas de bombas inteligentes caía sobre su búnker, un refugio subterráneo de hormigón construido en la remota sierra de la Macarena.

La traición de algunos de sus hombres de confianza, que ayudaron instalar un gps en las botas de su comandante, ha sido crucial para dar con el paradero del hombre más buscado de Colombia. Además de por sus huellas dactilares, el lider guerrillero ha sido identificado por el reloj Rólex del que nunca se separaba. El Ministro de Defensa, no podía ocultar su euforia ante los ochocientos hombres que han participado en la misión.

Diferentes puntos de vista

Por un lado el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, ha aprovechado hoy su primera reunión con el nuevo jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, para felicitarlo por el "gran día" que representa la muerte del líder militar de las FARC.

Por su parte Chávez dice sobre el 'Mono Jojoy' que "como dijo un monseñor de la Iglesia católica colombiana, y lo digo yo también, uno no puede alegrarse por la muerte de nadie; ojalá, y yo no me meto en las cosas internas de Colombia, pero ojalá que Colombia consiga los caminos de un acuerdo de paz y no se sigan matando".