El show de Rick Perry: "Acababa de enterarme de que Justin Bieber es mi padre"

El gobernador de Texas y aspirante a la candidatura republicana a la Presidencia de EEUU, Rick Perry, terminó su jornada de disculpas por el error fatal en el debate entre los republicanos en 'El Show de David Letterman'. Y, claro, dio espectáculo.

Tras quedarse en blanco el miércoles cuando trataba de detallar los ministerios que planeaba eliminar en caso de llegar a la Casa Blanca cambió el "soy humano, como todo el mundo", que esgrimió durante el jueves por otras diez excusas.

Perry no se sentó en el sillón de invitados, el lugar de los entrevistados; la suya fue una aparición estelar. 53 segundos para el 'Top Ten' de las excusas de Rick Perry:

10- "En realidad hay tres razones por las que explico el erro de anoche: 1/ Fueron los nervios, 2/ Me dolía la cabeza, 3/ Uh, uh".

9- "No sé de qué estás hablando creo que las cosas iban bien".

8- "Anoche estaba viendo 'Dancing with the stars'".

7- "Pensaba que el debate era esta noche".

6- "Ey, escucha, intenta concentrarte con Mitt Romney sonriendo frente a ti. ¡Que es un tío guapo! ".

5- "Uhhhh, El Niño".

4- "Tomé una bebida energética de cinco horas seis horas antes del debate".

3- "En realidad esperaba salir en mi 'talk show' favorito y he acabado aquí".

2- "Quería ayudar a mi amigo Herman Cain a aguantar el mal rato".

1- "Acababa de enterar qde que Justin Bieber es mi padre".

El gobernador de Texas descartó durante el día en una entrevista con el programa "Today" de la cadena NBC que se plantee retirarse de la carrera a las elecciones de 2012.

Durante el debate republicano, Perry aseguró que, de llegar a la Casa Blanca, cerraría tres departamentos federales. Pero, tras nombrar los de Comercio y Educación, dudó durante casi un minuto mientras los periodistas le insistían en que especificara el tercero.

"Educación, Comercio, y veamos... No puedo nombrar el tercero, lo siento", dijo finalmente el gobernador, que no recordó hasta diez minutos más tarde que se trataba del Departamento de Energía.

Muchos interpretan el despiste del candidato como el principio del fin de la campaña de Perry, que entró con fuerza en la carrera en agosto pero ha quedado a la sombra de favoritos como el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney o el empresario Herman Cain.