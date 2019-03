Seis semanas de cárcel para el atacante de Murdoch en el Parlamento británico

El hombre que lanzó espuma de afeitar contra Rupert Murdoch durante su comparecencia en el Parlamento británico fue condenado a seis semanas de prisión por la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres.



Jonathan May-Bowles, un humorista de 26 años conocido con el nombre de Jonnie Marbles, se declaró culpable la pasada semana de agredir al magnate de la comunicación, de 80 años, cuando comparecía ante la comisión de Cultura, Medios y Deportes sobre el escándalo de las escuchas ilegales del tabloide "News of the World".



El agresor trató de lanzar a Murdoch un plato de papel con espuma de afeitar el pasado 20 de julio, pero la esposa del magnate, Wendi, se interpuso con decisión entre su marido y el atacante, al que llegó a dar un manotazo. Durante la vista oral de su caso, May-Bowles admitió que cometió acoso y causó alarma y alteración del orden público.

Comparecencia suspendida por unos momentos

La comparecencia de Rupert Murdoch, presidente de News Corporation, y su hijo James ante el Parlamento por las escuchas ilegales del dominical "News of the World" tuvo que ser suspendida durante unos minutos por ese incidente, que no causó heridos.



Tras haberse declarado culpable la pasada semana, el cómico recurrió a las mismas palabras que había empleado Murdoch ante el Parlamento británico: "Simplemente me gustaría decir que éste ha sido el día en que me he sentido más humilde de toda mi vida".