Pedro Sánchez pide a Trump recapacitar a los aranceles, advirtiéndole que Europa "se defenderá" con "rapidez, proporcionalidad y unidad"

Este viernes se ha celebrado el foro 'Fondos Europeos: Hacia la autonomía estratégica' organizada por el 'Diario.es' en el auditorio El Beatriz de Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un discurso en el que ha advertido a Donald Trump de la respuesta rápida, proporcional y conjunta que realizará la Unión Europea sobre si impone aranceles a Europa.

Europa quiere evitar una guerra comercial, pero no se quedarán quietos ante la imposición de aranceles de Trump. Sánchez persiste en que "una guerra comercial no beneficia a nadie". Es más, todo el mundo se vería perjudicado, especialmente "los más débiles". Además ha asegurado que Europa puede responder al "sin sentido" de Estados Unidos: "Vamos a responder de forma coordinada con nuestros socios europeos. No olvidemos nunca que Europa es el primer bloque comercial del mundo y, por tanto, somos una potencia comercial".

Ante la posible, y muy probable, entrada en vigor del mayor impuesto de aranceles a la UE, el líder socialista ha pedido al presidente estadounidense que "recapacite" sobre el impuesto de los aranceles a productos en la Unión Europea, instando a dialogar con la Comisión Europea para detener este "sinsentido".

"Se prevé la entrada en vigor de los mayores aranceles de Estados Unidos que ha impuesto nunca a la Unión Europea y hoy, desde aquí, me gustaría hacer una llamada de nuevo a la Administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido", explicaba Sánchez.

Esta semana, el presidente estadounidense amenazó a la UE y Canadá. En el caso de que ambos países colaborasen económicamente para perjudicar a su país, les podría imponer aranceles "a gran escala". El líder socialista ha avisado a EE.UU que Europa "se defenderá" y responderá "con decisión".

Aseguró que España está "cumpliendo con los objetivos fijados por Bruselas y con una cierta holgura para acometer a los desafíos que tenemos por delante", enfatizaba Sánchez, quien ha anunciado que si mantiene el impuesto de los aranceles la UE responderá con "rapidez, proporcionalidad y unidad".

La Comisión Europea ha vuelto a confirmar su rechazo al 25% de los aranceles estadounidenses por los vehículos que se han fabricado fuera del país americano. Está previsto que entre en vigor el próximo miércoles 2 de abril, una fecha marcada en el calendario de Trump que ha bautizado como "el día de la liberación".

Sánchez lo tiene claro, "hay que desplegar el mayor estímulo fiscal de la historia y una respuesta completamente diferente a lo que dieron los neoliberales durante la crisis financiera". Desde las primeras amenazas de Trump, se está elaborando un Plan Nacional de Contingencia para ayudar a aquellos sectores que se verán más afectados, ha recordado el presidente español.

Al acto asistieron el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno Pilar Alegría, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant.

